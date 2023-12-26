متجوزة وعندها عيال| والد الشناوي يرد على “طبطبة” الحكمة الأمريكية.. وهذا موقف حارس الأهلي من نهائي السوبر

الشناوي وحكمة المباراة.. ب"طبطبة" علي الكتف ونظرات لحارس مرمي النادي الأهلي، هكذا أثارت الحكمة الأمريكية توري بينسو الجدل بسبب تصرفاتها مع محمد الشناوي، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وجاء ذلك في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، بكأس العالم للأندية، الذي جمع بين النادي الأهلي ونظيره أوراوا الياباني، والتي انتهت بحصد الأهلي الميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية، بعد الفوز على حساب أوراوا ريد الياباني برباعية مقابل هدفين.

محمد الشناوي وحكمة المباراة

وأثارت تصرفات الحكمة الأمريكية توري بينسو مع حارس المرمى محمد الشناوي، الجدل بسبب نظراتها وحديثها معه، مما جعل رواد السوشيال ميديا وجماهير النادي الأهلي يعلقون علي تلك التصرفات.

وتساءل البعض من رواد السوشيال ميديا وجماهير القلعة الحمراء، عن ما طبيعة العلاقة بين محمد الشناوي، حارس مرمي النادي الأهلي، والحكمة الأمريكية توري بينسو.