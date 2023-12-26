عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

متجوزة وعندها عيال| والد الشناوي يرد على “طبطبة” الحكمة الأمريكية.. وهذا موقف حارس الأهلي من نهائي السوبر

محمد الشناوي وحكمة
محمد الشناوي وحكمة المباراة

الشناوي وحكمة المباراة.. ب"طبطبة" علي الكتف ونظرات لحارس مرمي النادي الأهلي، هكذا أثارت الحكمة الأمريكية توري بينسو الجدل بسبب تصرفاتها مع محمد الشناوي، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وجاء ذلك في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، بكأس العالم للأندية، الذي جمع بين النادي الأهلي ونظيره أوراوا الياباني، والتي انتهت بحصد الأهلي الميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية، بعد الفوز على حساب أوراوا ريد الياباني برباعية مقابل هدفين.

محمد الشناوي وحكمة المباراة

وأثارت تصرفات الحكمة الأمريكية توري بينسو مع حارس المرمى محمد الشناوي، الجدل بسبب نظراتها وحديثها معه، مما جعل رواد السوشيال ميديا وجماهير النادي الأهلي يعلقون علي تلك التصرفات.

وتساءل البعض من رواد السوشيال ميديا وجماهير القلعة الحمراء، عن ما طبيعة العلاقة بين محمد الشناوي، حارس مرمي النادي الأهلي، والحكمة الأمريكية توري بينسو.

الشناوي وحكمة المباراة
الشناوي وحكمة المباراة الشناوي حكمة المباراة الأهلى النادي الأهلي الحكمة الأمريكية توري بينسو توري بينسو محمد الشناوي محمد الشناوي وحكمة المباراة والد الشناوي إصابة محمد الشناوي كأس السوبر المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيها| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن الآن.. وهذا ثمن البيض

أحسن لاعب بالأهلي.. حسن المستكاوي يشيد بتأهل الأحمر إلى نهائي السوبر

«الذهب اتجنن»| الأصفر يسجل أعلى قمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 مفاجأة

بكاء إمام عاشور يحسم الجدل بشأن ندمه على الانتقال للأهلي .. شاهد

صدمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة فيوتشر في نهائي السوبر المصري

محمد الشيبي يستفز الجماهير.. ماذا حصل مع فيوتشر في نهائي كأس السوبر؟

غير لائق.. نبيل الحلفاوي يعلق على مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

متجوزة وعندها عيال| والد الشناوي يرد على “طبطبة” الحكمة الأمريكية.. وهذا موقف حارس الأهلي من نهائي السوبر

موضوعات متعلقة

بالتواريخ| العطلات الرسمية خلال العام الجديد.. 121 يوما إجازة تنتظر المصريين في 2024

توجهت لإنهاء إجراءات الإفراج فضبطتها الشرطة| القصة الكاملة لحكم حبس سما المصري “للمرة الثانية”

مفاجآت تنتظر أصحاب بطاقات التموين في 2024| صرف الدقيق بدل الخبز.. وبشرى بشأن إضافة المواليد

%15 سنوية| تطبيق زيادة الإيجار القديم مارس المقبل.. 6 حالات مستفيدة وفرصة للمتضررين

اتخطبت على سلم المعهد| هناء الشوربجي تكشف كواليس حياتها.. وهذه صلة القرابة مع بطلة ونيس

خبر ينتظره الملايين| بشرى بشأن إضافة المواليد على بطاقات التموين.. المستندات والخطوات

قلق قبل رأس السنة| متحور كورونا الجديد الأشد فتكاً وانتشارًا.. وهذا موقف مصر

السر في "مفارش القش"| لهذه الأسباب أزمة أسعار البصل انتهت.. وهذا ما حدث

ترشيحاتنا

في مراكز الإيواء.. 900 ألف طفل فلسطيني يعانون خطر الجفاف والمجاعة والأمراض

سريع الانتشار ويستهدف هذه الفئات.. 4 معلومات تهمك عن متحور كورونا الجديد

النائب العام يشارك في تكريم الأعضاء المميزين باحتفالية القضاة

بيان عاجل من البحرية البريطانية بشأن استهداف سفينة قرب ميناء الحديدة اليمني

سريع الانتشار| احذروا متحور كورونا "jn1 "الجديد .. تعرف على أعراضه

قصف صهيوني عنيف على أنحاء غزة.. والمقاومة ترد بقوة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لخفض التكلفة.. الأفغان يقررون الزواج بهذه الطريقة | صور مذهلة

محمد الشيبي يستفز الجماهير.. ماذا حصل مع فيوتشر في نهائي كأس السوبر؟

بسنت يوسف: شيرين وحسام حبيب هيرجعوا لكن في السر| شاهد

سهرة مع ذكريات النجوم| يحيي شاهين نسي يربط المايوه.. وشادية استلفت شراب معجبة

فيديو

بسنت يوسف: شيرين وحسام حبيب هيرجعوا لكن في السر| شاهد

قفزة فى نسب استماع «3 ساعات متواصلة» لـ روبي بعد الهجوم عليها

أغنية مثيرة وهذا رد النقابة.. روبي تثير الجدل بأغنية وشكل جديد/فيديوجراف

ياسمين صبري عن التعاون مع محمد إمام: وجود كيميا بيننا أهم حاجة|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ