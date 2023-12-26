عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نوال "مخصماك" ترد بقوة على اتهامها بمطربة الأغنية الواحدة

نوال مخصماك
نوال مخصماك

ردت الفنانة نوال صاحبة أغنية مخصماك ، على الانتقادات التي وجهت  لها حيث اطلق عليها مطربة الأغنية الواحدة.

وقالت نوال ، فى لقاء ببرنامج et بالعربى: أنا بتضايق جدًا لأن لازم انتوا كصحافة وإعلام تدوني فرصة.. الناس مدتنيش فرصة وأنا عملت أغنية حققت نجاح زي دة لأول مرة لكن انتوا لسة مشفتوش حاجة.. وده اسم أغنيتي الجديدة.. بوعدكم إنه لسة.

نوال

وأكدت المطربة نوال عبد الشافي ، أن نجاح أغنية مخصماك لا يجعلها تفكر فى خطوة التمثيل خلال هذه الفترة خاصة وأن التمثيل ليس فى أولوياتها كفنانة وأنها تفضل الغناء عن التمثيل.

عيد ميلادها|ابن غادة عادل يلومها بسبب مشهد جريء.. و25 صورة أثارت الجدل

عيد ميلادها.. قصة اليوم الخاص فى حياة هنا شيحة و25 صورة مثيرة للجدل

نمبر وان.. تعليق جديد من روبى بعد أزمة أغنيتها المثيرة للجدل

فصل مذيعة شهيرة بسبب ظهورها بكوب يحمل علامة إحدى شركات المقاطعة

وأضافت نوال فى حوارها مع صدى البلد أنها بعيدة عن التمثيل خلال هذه الفترة إلا لو عرض عليها عمل كوميدي، ففي هذه الحالة تقوم بالتفكير لخوض التجربة لكونها من عشاق الكوميديا.

وعن الفنان الذى تتمنى العمل معه فى الكوميديا مؤكدة أن محمد هنيدي هو الفنان المفضل لها وتتمنى أن تقدم معه عمل كوميديا.

وصرحت نوال ، في وقت سابق ، أن أغنية مخصماك والتى حققت نجاحا كبيرا الفترة الماضية تم طرحها بشكل رسمي منذ مايقرب من العام والنصف ولكن نجاحها جاء فى هذا التوقيت لعدة أسباب كان أهمها تصدرها موقع الفيديوهات القصير تيك توك وقيام أحد اليوتيوبر بابتكار رقصة عليها مما جعلها تتردد فى كثير من المواقف والفيديوهات.

وعن خطتها الفترة القادمة ، أكدت نوال أنها تستعد خلال هذه الفترة لطرح أغنية جديدة خلال مع نفس فريق عمل أغنية مخصماك لكنها مختلفة تماما.

أغنية مخصماك الفنانة نوال المطربة نوال عبد الشافي المطربة نوال أغانى نوال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهود عيان للقاهرة الإخبارية: إسقاط جسم طائر على بعد ٢ كم من سواحل مدينة دهب المصرية

بكاء إمام عاشور يحسم الجدل بشأن ندمه على الانتقال للأهلي .. شاهد

أحسن لاعب بالأهلي.. حسن المستكاوي يشيد بتأهل الأحمر إلى نهائي السوبر

50 جنيها| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن الآن.. وهذا ثمن البيض

«الذهب اتجنن»| الأصفر يسجل أعلى قمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 مفاجأة

صدمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة فيوتشر في نهائي السوبر المصري

عيار 21 يسجل رقما تاريخيا.. أسباب اضطراب أسعار الذهب في السوق المحلية

أمطار رعدية على القاهرة بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد| فيديو

موضوعات متعلقة

نمبر وان.. تعليق جديد من روبى بعد أزمة أغنيتها المثيرة للجدل

فصل مذيعة شهيرة بسبب ظهورها بكوب يحمل علامة إحدى شركات المقاطعة

بوسى تحيى حفلين فى مصر برأس السنة

بسبب الإيحاءات.. أول تعليق من روبي على أزمة أغنية 3 ساعات متواصلة

«نور الريس» يعيد مصطفى كامل للسينما

يا رب شفاك.. عنبة يتعرض إلى وعكة صحية شديدة

فى ذكراها.. قصة إعلان مثير للجدل صورته نعيمة الصغير وحفيدتها فنانة مشهورة

فى ذكراه .. قصة وفاة عادل خيرى المأساوية وآخر مشاهده

ترشيحاتنا

افتتاح مصنع لانتاج الأعلاف في بورسعيد .. تفاصيل

هتلبس أيه في رأس السنة.. الأرصاد تفاجئ المواطنين.. ايه الحكاية

قصف إسرائيلي قرب مسجد سعد بن أبي وقاص يوقع شهداء وجرحى

مودرن فيوتشر: عمر كمال أنهي الفحوصات الطبية ويعود للملاعب بعد 10 أيام

قادم من لبنان .. قصف عنيف يستهدف مزارع شبعا

البحرية البريطانية تعلن عن حادث جديد بالقرب من ميناء الحديدة اليمنية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حصاد 2023.. نجوم ونجمات دخلن القفص الذهبي

خضع لعملية تجميل وهذا عمره الحقيقي.. هاني شاكر يثير الجدل بأحدث تصريحاته في لبنان

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى بالمنطقة الجنوبية العسكرية

لخفض التكلفة.. الأفغان يقررون الزواج بهذه الطريقة | صور مذهلة

فيديو

منخفض جوي وأمطار تضرب البلاد .. ماذا سيحدث ؟

الموعد الرسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور | تعرف عليه

الذهب اتجنن والأسعار صادمة | مفاجأة في عيار 21 الآن

نوال "مخصماك" ترد بقوة على اتهامها بمطربة الأغنية الواحدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ