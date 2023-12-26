نوال "مخصماك" ترد بقوة على اتهامها بمطربة الأغنية الواحدة

ردت الفنانة نوال صاحبة أغنية مخصماك ، على الانتقادات التي وجهت لها حيث اطلق عليها مطربة الأغنية الواحدة.

وقالت نوال ، فى لقاء ببرنامج et بالعربى: أنا بتضايق جدًا لأن لازم انتوا كصحافة وإعلام تدوني فرصة.. الناس مدتنيش فرصة وأنا عملت أغنية حققت نجاح زي دة لأول مرة لكن انتوا لسة مشفتوش حاجة.. وده اسم أغنيتي الجديدة.. بوعدكم إنه لسة.

نوال

وأكدت المطربة نوال عبد الشافي ، أن نجاح أغنية مخصماك لا يجعلها تفكر فى خطوة التمثيل خلال هذه الفترة خاصة وأن التمثيل ليس فى أولوياتها كفنانة وأنها تفضل الغناء عن التمثيل.

وأضافت نوال فى حوارها مع صدى البلد أنها بعيدة عن التمثيل خلال هذه الفترة إلا لو عرض عليها عمل كوميدي، ففي هذه الحالة تقوم بالتفكير لخوض التجربة لكونها من عشاق الكوميديا.

وعن الفنان الذى تتمنى العمل معه فى الكوميديا مؤكدة أن محمد هنيدي هو الفنان المفضل لها وتتمنى أن تقدم معه عمل كوميديا.

وصرحت نوال ، في وقت سابق ، أن أغنية مخصماك والتى حققت نجاحا كبيرا الفترة الماضية تم طرحها بشكل رسمي منذ مايقرب من العام والنصف ولكن نجاحها جاء فى هذا التوقيت لعدة أسباب كان أهمها تصدرها موقع الفيديوهات القصير تيك توك وقيام أحد اليوتيوبر بابتكار رقصة عليها مما جعلها تتردد فى كثير من المواقف والفيديوهات.

وعن خطتها الفترة القادمة ، أكدت نوال أنها تستعد خلال هذه الفترة لطرح أغنية جديدة خلال مع نفس فريق عمل أغنية مخصماك لكنها مختلفة تماما.