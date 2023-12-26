أحمد صلاح السعدني برفقة عمر رزيق ومايان السيد فى «ولنا فى الخيال حب»

يواصل صناع فيلم “ولنا فى الخيال حب”، تصوير العمل الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد صلاح السعدني، تمهيداً لعرضه خلال الفترة القادمة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي حول أستاذ جامعي انطوائي تقتحم حياته طالبة وتتطور الأحداث بحيث يتورط في علاقتها بحبيبها ويضطر لمواجهة نفسه.

العمل يشارك فى بطولته بجانب أحمد صلاح السعدني؛ كل من مايان السيد وعمر رزيق، ومن إخراج سارة رزيق فى أولى تجاربها الاخراجية للأفلام الروائية الطويلة.

وكان آخر اعمال أحمد صلاح السعدني هو مسلسل "سيب وانا اسيب"، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول شخصية نبيلة التي تجسدها هنا الزاهد التي تدخل في صراعات مع زوجها أحمد السعدني الذي كانت تعتقد أنه طلقها وتفاجأت بأنها ما زالت على ذمته.

المسلسل من بطولة أحمد السعدني، وهنا الزاهد، ومحمد جمعة، وعارفة عبد الرسول، ومحمود البزاوي، وآية سماحة، وساندي علي، وأحمد سلطان، ودنيا سامي، ويارا جبران، وفاطمة الكاشف، ومحمود السيسي.