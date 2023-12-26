في خطاب عيد الميلاد.. الملك تشارلز الثالث يدعو إلى السلام وحماية البيئة

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا عن أول خطاب يوجهه العاهل البريطاني بمناسبة عيد الميلاد منذ تم تتويجه رسميا في مايو، بعنوان “في خطاب عيد الميلاد.. الملك تشارلز الثالث يتطرق إلى السلام وحماية البيئة”.

ووفقا للتقرير، أثار الملك تشارلز الثالث قضيتي البيئة والحاجة إلى إحلال السلام في العالم، وذلك في أول رسالة يوجهها بمناسبة عيد الميلاد منذ تم تتويجه رسميا في مايو.

وتحدّث الملك البالغ 75 عاماً من قصر باكينغهام عن شعوره ب"إلهام هائل" مصدره "تزايد الوعي حيال الكيفية التي يتعيّن علينا من خلالها حماية الأرض وعالمنا الطبيعي".

وأكد الملك الذي وقف أمام شجرة الميلاد، أنه يصلي من أجل السلام فيما تدور نزاعات في الشرق الأوسط ومناطق أخرى.