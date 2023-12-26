بعد انسحاب جيش الاحتلال.. فلسطينيون يعودون إلى مدينة تل الهوى في غزة

بعد انسحاب الجيش الاحتلال الإسرائيلي من منطقة تل الهوى في مدينة غزة، عاد بعض سكانها بحذر ليجدوا بيوتهم وأحيائهم قد سويت بالأرض.

وتحت أزيز الرصاص، قال أحد الفلسطينيين العائدين، “الدمار كبير جدا، والناس هنا نزحوا نحو الجنوب”، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

ومع دخولها يومها الواحد والثمانين، فإن الحرب المتواصلة دون هوادة لا تسمح للمدنيين المهدّدين بمجاعة بالتقاط أنفاسهم رغم الضغوط الدولية لوقف إطلاق النار.

وارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 20674 قتيلاً وزهاء 55 ألف جريح، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في غزة.