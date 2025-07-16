رأس البر تتألق في الصيف.. استعدادات مكثفة لاستقبال المصطافين وسياحة اليوم الواحد تتصدر المشهد

تشهد مدينة رأس البر بمحافظة دمياط حالة من الاستعدادات المكثفة مع انطلاق الموسم الصيفي، تزامنًا مع انتهاء امتحانات الثانوية العامة، حيث تعمل الأجهزة المحلية على توفير أقصى درجات الأمان والراحة للمصطافين.

وأكدت زينب الزغبي، مراسلة قناة صدى البلد في دمياط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، أن الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بدأت مبكرًا في تجهيز الشواطئ لاستقبال الزوار، موضحة أنه تم توزيع 120 منقذًا على 33 برج مراقبة بطول الشاطئ، ضمن خطة شاملة لتأمين المصطافين.

وأضافت أن محافظ دمياط، الدكتور أيمن الشهابي، أبرم مؤخرًا تعاقدًا مع شركة إنقاذ جديدة، توفر فرقًا مدربة ومجهزة بأحدث المعدات، مشيرة إلى أن الشاطئ أصبح مؤهلاً بالكامل لاستقبال الزوار بأمان وكفاءة.

وسلطت الزغبي الضوء على الطابع السياحي الفريد للمدينة، قائلة إن رأس البر لطالما عُرفت بـ"بلد المليون مصطاف"، حيث تستقبل خلال بعض الأيام ذروة الموسم ما يقرب من مليون زائر، ما يعكس شعبيتها الكبيرة بين المصريين.

وأشارت إلى أن المدينة تتميز أيضًا بسياحة اليوم الواحد، نظرًا لقربها من عدد من المحافظات، مما يجعلها وجهة مثالية للعائلات البسيطة التي تبحث عن تجربة صيفية ممتعة دون تكاليف مرتفعة.

واختتمت المراسلة بالإشارة إلى أن تعدد الشواطئ، إلى جانب الطبيعة الشعبية للمدينة، يعزز من مكانتها كأحد أبرز المقاصد السياحية على ساحل البحر المتوسط.

