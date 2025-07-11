أهالي السنبلاوين يؤدون صلاة الغائب على روح غريق رأس البر

أدى أبناء السنبلاوين بمحافظة الدقهلية صلاة الغائب بمسجد النور بمدينه السنبلاوين على روح الشهيد أحمد حمدي غريق راس البر والذي لم يعثر على جثمانه حتى الآن وبعد مرور أسبوعين، وأجاز مفتي الديار المصرية أداء صلاة الغائب على روحه والتي أقيمت منذ قليل.

وكان الدكتور نظير محمد عياد مفتى الديار المصرية، استقبل أسرة الشهيد أحمد حمدي رزق أبو زيد، الذي غرق في مياه مصيف رأس البر صباح الأحد ٢٢ يونيو الماضي، ولا تزال عمليات البحث عن الغريق مستمرة حتى الآن، حيث تتواجد أسرته على شاطئ رأس البر منذ تاريخ الغرق وأجاز اداء صلاه الغائب على روحه.

وأعلن والد الشهيد إقامة صلاة الغائب على نجله الشهيد أحمد حمدي يوم الجمعة القادم في مسجد النور بمدينة السنبلاوين، بحضور أحد كبار علماء دار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أن عمليات البحث عن نجله مستمرة حتى بعد صلاة الغائب، ومطالبًا الجميع بالدعاء بظهر الغيب لخروج نجله من ظلمات البحر.