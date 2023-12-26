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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عيد الميلاد في بيت لحم.. غياب الاحتفالات ورفع صوت الآذان تضامنًا مع غزة

أرشيفية
أرشيفية

دعا الأطفال الفلسطينيون في مدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة عشية عيد الميلاد إلى التضامن مع الشعب الفلسطينيي، وما يتعرض له في قطاع غزة، حيث يتعرض الأهالي هناك إلى قصف إسرائيلي مستمر منذ ما يزيد عن شهرين ونصف، ما أدى إلى سقوط عشرات آلاف القتلى والجرحى المدنيين.

وفي الساحة التي تطل عليها كنيسة المهد وسط المدينة، قرأ خمسة أطفال فلسطينيين رسائلهم تباعًا إلى أطفال العالم بخمس لغات مختلفة، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وتجمع الناس في الساحة أمام كنيسة المهد رافعين علمًا عملاقًا لفلسطين طوله 20 مترًا، احتجاجًا على العدوان الإسرائيلي على غزة.

وغابت هذه السنة شجرة عيد الميلاد العملاقة والتي تمثل أيقونة الاحتفال بعيد الميلاد عن الساحة، وألغيت جميع التظاهرات الخاصة بهذه العطلة السنوية، باستثناء الاحتفالات الدينية.

غزة قطاع غزة عيد الميلاد بيت لحم كنيسة المهد العدوان الإسرائيلي

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