عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل جنديين إسرائيليين في معارك بقطاع غزة

الاحتلال
الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 2 من جنوده، وإصابة ثالث بجروح خطيرة، في المعارك البرية شمالي قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال، إن كلا الجنديين قتلا، الأحد الماضي.

وارتفع بذلك عدد الجنود الإسرائيليين القتلى في الهجوم البري على قطاع غزة، الذي بدأ قبل نحو شهرين، إلى 156.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، في نبأ عاجل، بدوي صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة.

كما أفادت وسائل الاعلام بوقوع حزام ناري بمحيط مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال قصف مناطق مختلفة من قطاع غزة ما أدى إلى استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، مُعظمهم من الأطفال والنساء، الليلة.

وأفادت مصادر طبية وصحفية في مخيم النصيرات باستشهاد شخصين على الأقل وإصابة آخرين، في غارة على أحد منازل المخيم.

كما تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي مستهدفا مخيم المغازي وشرق مخيم البريج وسط القطاع، بينما استهدفت الطائرات الحربية المناطق الشمالية من خان يونس.

وذكرت مصادر طبية في قطاع غزة أن الاحتلال ارتكب 25 مجزرة بحق عوائل بكاملها راح ضحيتها 250 شهيدا و500 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

أعلام فلسطينية الجنود الإسرائيليين الجيش الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«الذهب اتجنن»| الأصفر يسجل أعلى قمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 مفاجأة

رئيس شعبة الذهب يوجه رسالة عاجلة لـ المواطنين.. فيديو

بكاء إمام عاشور يحسم الجدل بشأن ندمه على الانتقال للأهلي .. شاهد

أحسن لاعب بالأهلي.. حسن المستكاوي يشيد بتأهل الأحمر إلى نهائي السوبر

صدمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة فيوتشر في نهائي السوبر المصري

الخضري: تصرف مدرب فيوتشر خلال المؤتمر الصحفي غريب.. والبدري الأفضل لتدريب بيراميدز

حمام وبط| قصة أعجب سرقة في مصر.. خطفوا عشا العريس ليلة الدخلة

توقعات الأبراج 2024.. 6 مواليد يصبحون من الأغنياء في العام الجديد

موضوعات متعلقة

أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية كبيرة في هجوم جوي على مدينة فيودوسيا

الرئيس الإيراني: إسرائيل ستدفع ثمن اغتيال مستشار الحرس الثوري

غارة جوية إسرائيلية في سوريا تصفي عضوا بارزا في الحرس الثوري الإيراني

بكين: تصرفات الفلبين في بحر الصين الجنوبي خطيرة للغاية

البنتاجون: إصابة 3 جنود أمريكيين في هجوم بالعراق

مسئول إسرائيلي يلتقي بالإدارة الأمريكية لإجراء محادثات حول الحرب

الحوثيون: لا خطوط حمراء وكل الاحتمالات مفتوحة

من كاميرا جندي إسرائيلي.. مشاهد نادرة لانتشال عناصر الاحتلال مصابين في غزة

ترشيحاتنا

صرف المعاشات الاثنين المقبل |اعرف حقيقة الزيادة الجديدة

فيديوهات متداولة للغارات الأمريكية على مقرات مسلحين إيرانيين في العراق

لماذا لا يجوز الصلاة عند شروق الشمس؟.. بسبب قرني الشيطان و4 أخرى

حمام وبط| قصة أعجب سرقة في مصر.. خطفوا عشا العريس ليلة الدخلة

أخبار السيارات| أسعار أشهر 10 عربيات عائلية في 2023 .. سعر نيسان صني وكيا سبورتاج كسر زيرو .. اركب سيارة من هيونداي بـ 95 ألف جنيه

قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة فاركو اليوم في الدوري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سهرة مع ذكريات النجوم| يحيي شاهين نسي يربط المايوه.. وشادية استلفت شراب معجبة

السفاح الصامت كلمة السر.. كشف غموض مصرع 6 أشخاص بأسرة واحدة بالشرقية

«نور الريس» يعيد مصطفى كامل للسينما

بكاء إمام عاشور يحسم الجدل بشأن ندمه على الانتقال للأهلي .. شاهد

فيديو

أغنية مثيرة وهذا رد النقابة.. روبي تثير الجدل بأغنية وشكل جديد/فيديوجراف

ياسمين صبري عن التعاون مع محمد إمام: وجود كيميا بيننا أهم حاجة|خاص

كوكاكيين بالملايين .. العثور على طرود غامضة على أحد شواطئ أستراليا

بعد قفزاته الجنونية والتلاعب.. لماذا علقت "آى صاغة" تسعير الذهب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ