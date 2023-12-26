لجنة من قيادات الدقهلية لاختيار مدير عام للشئون المالية والإدارية بتعليم المحافظة

ترأس الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، لجنة القيادات بالدقهلية لاختيار مدير عام للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، كأحد الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، حيث تقدم للاختبار 8 من العاملين بالتربية والتعليم بالمحافظة.

وضمت اللجنة في عضويتها، الدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، والمستشار رضوان سعيد، المستشار القانوني للمحافظة ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والدكتورة مني دكروري عميد كلية تجارة المنصورة، والدكتور اسلام اسماعيل بكلية هندسة المنصورة ابراهيم الطوخي، وكيل الوزارة مدير مديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة.

وأكد "مختار"، أن المقابلات والاختبارات أجريت بكل شفافية بين المتقدمين حرصا علي تكافؤ الفرص لاختيار أكفأ وأفضل العناصر وفقا للأسس والقواعد والشروط التي تتطلبها الوظيفة المشار اليها وذلك تنفيذا للقانون.

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