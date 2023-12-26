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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة بني سويف يتفقد عددا من المشروعات الجديدة بمجمع 330 فدانا

صدى البلد

تفقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ، اليوم، عدد من المشروعات الجديدة  تحت الإنشاء بمجمع ٣٣٠ فدانا، وذلك لمتابعة سير العمل بتلك المشروعات، حيث شملت الجولة تفقد معهد الأورام الجديد، وكلية العلوم الجديدة، والمسجد، وتعلية مركز التأهيل الطبي .


تأتي الجولة التفقدية في إطار المتابعة الدورية لمراحل التنفيذ لكافة المشروعات القائمة للاطمئنان على انتظام سير العمل ،وذلك بحضور الدكتور أحمد حسن عميد كلية الهندسة والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة.

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ووجه رئيس الجامعة، بسرعة الانتهاء من المشروعات الجديدة طبقاً للجدول الزمنى للخطة المعتمدة وذلك بعد تفقد مراحل تنفيذ تلك المشروعات، وأكد على اتباع المواصفات التي تتلاءم مع طبيعة المبنى كلاً حسب تخصصه ومطابقة للمعايير والمواصفات العالمية، و أبدى رئيس الجامعة بعض الملاحظات، وشدد على الالتزام بكافة معايير واشتراطات  السلامة والدفاع المدني.

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