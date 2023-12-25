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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يشهد احتفالية لتجهيز 30 عروس من الأولى بالرعاية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

شهد الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف، الاحتفالية التي نظمتها مديرية التضامن بالتعاون مع البنك الزراعي المصري لتجهيز العرائس الأولى بالرعاية.

وذلك بمجمع الدفاع الاجتماعي  ببني سويف شرق النيل، وفي حضور الدكتورة إنجي حسن وكيل وزارة التضامن، المحاسب المنسي طنطاوي رئيس قطاع  البنك الزراعي المصري ببني سويف، الأستاذ هاني الجويلي رئيس المدينة ليلى إبراهيم مدير الشمول المالي بفرع البنك الزراعي المصري ببني سويف، الأستاذ أحمد مصطفى مدير مكتب رئيس القطاع.


وهنأ المحافظ العرائس المستفيدات من المبادرة التي ينظمها البنك الزراعي المصري بالتعاون والتنسيق مع التضامن، والتي شملت تجهيز 30 من العرائس الأولى بالرعاية، ودعمهن بأجهزة منزلية  لتجهيز بيت الزوجية والتي تتضمن "غسالة فوال أوتوماتيك وثلاجة وبوتاجاز " بجانب بعض المساعدات الأخرى، والتي يقوم البنك بتوفيرها، تحت إشراف التضامن وبحسب قاعدة البيانات الخاصة بالفئات المستحقة والمُسجلة لدى التضامن.

كما أعرب المحافظ عن تقديره لقيادات البنك الزراعي ، وجهوده في المشاركة لدعم الأسر الأولى بالرعاية وحرصه على تقديم الدعم والرعاية لأبناء المحافظة من الأسر الأكثر احتياجا، سواء من خلال تقديم المساعدات للتيسير على أسر الفتيات المقبلات على الزواج، أو توزيع السلع الغذائية على المستحقين، فضلاً عن الدور الرئيسي للبنك  وفروعه في تقديم التسهيلات للشباب والمزارعين لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتحفيزهم على العمل والإنتاج لتحسين مستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم ولذويهم.

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من جانبها أشارت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن الاحتفالية "اليوم "تم تنظيمها تحت رعاية المحافظ "د. محمد هاني غنيم" بالتعاون والتنسيق مع فرع  البنك الزراعي المصري ، لتجهيز 30 عروس  بإجمالي مبلغ 1.5مليون جنيهاً  "بواقع 50 ألف جنيهاً " لتجهيز العروس الواحدة ، وذلك للمساعدة في استكمال مستلزمات الزفاف وبهدف التخفيف عن كاهل أسرهم  في ظل ارتفاع تكاليف الزواج.

ومن جهته أوضح رئيس قطاع البنك الزراعي ببني  سويف  ، أن المشاركة في تجهيز العرائس الأولى بالرعاية ، تأتي انطلاقاً من دور البنك الوطني ومسؤوليته المجتمعية، للمساهمة في دعم الأسر الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية في كافة المحافظات ،ومساندة جهود الدولة لتوفير الحماية الاجتماعية لتلك الفئات ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة ومتطلبات الحياة ، وذلك تحت مظلة المبادرة الرئاسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الفتيات المقبلات على الزواج ببنى سويف بني سويف غنيم محافظ بنى سويف محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وكيل وزارة التضامن

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