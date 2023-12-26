بعد الاعتذار عن كأس الرابطة.. ما هي العقوبة الموقعة على الزمالك

كشف الاعلامي محمد فاروق عن عقوبة النادي الزمالك بعد الانسحاب من كأس الرابطة .

وكتب فاروق من خلال حسابه الشخصي فيسبوك :" رابطة الأندية ترد رسميا على الزمالك بشأن عدم المشاركة في كأس الرابطة: سيتم خصم مبلغ وقدره مليون جنيه قيمة مشاركة النادي في بطولة الدوري"

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، عدم المشاركة في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، المقرر لها في شهر يناير المقبل، خلال فترة التوقف الدولي.

يأتي قرار مجلس إدارة النادي بالاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة كأس الرابطة لصعوبة تكوين فريق يشارك في البطولة، خاصة أن الفريق الأول مرتبط بخوض معسكر في دولة الإمارات العربية المتحدة تتخلله المشاركة في دورة أبوظبي الودية، ومن المقرر أن يسافر الفريق بجميع اللاعبين، بالإضافة إلى العناصر المميزة من قطاع الناشئين.