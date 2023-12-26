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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عاطل يتخلص من حياته لقيام زوجته بترك المنزل بالقليوبية

جثة
جثة

تخلص شخص من حياته بقرية الدير التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، لمروره بحالة نفسية سيئة لترك زوجته مسكن الزوجية، جرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتى صرحت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.


تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، بمصرع شخص بقرية الدير دائرة المركز. 


على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين تخلص عاطل مقيم بقرية الدير من حياته عقب مروره بأزمة نفسية لترك زوجته مسكن الزوجية، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

القليوبية طوخ الأجهزة الامنية مركز شرطة طوخ حوادث القليوبية

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