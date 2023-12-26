وشه نحس.. تعليق مثير من خالد الغندور علي منتقدي إمام عاشور

وجه الاعلامي خالد الغندور رسالة الي منتقدي إمام عاشور بعد انتقاله إلى الأهلي .

وقال الغندور عبر فيديو بحسابه الشخصي فيس بوك :" إمام عاشور لاعيب كويس جدا امكانياته وقدراته الفنية عالية جدا ومش موجوده عند حد .

وتابع :" الزمالكوية بيقول علي إمام عاشور إن وشه نحس علي الأهلي وخسر من اتحاد العاصمة وأسهل كاس عالم ، والسوبر الأفريقي ".

ووجه إمام عاشور رسالة عقب مساهمته في الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف حيث جاء من تمريرة اصطدمت في ارثر لاعب المنافس لتسكن الشباك ويتأهل الفريق الأحمر لنهائي السوبر المصري.



وتوجه لاعب الأهلي إلى الكاميرات عقب احتساب الهدف ليشير بعلامة البكاء ساخرا من الحديث عن ندمه للانتقال للنادي الأهلي.

وقال إمام عاشور، في تصريحات عقب المباراة الفريق حقق المطلوب من مواجهة سيراميكا كليوباترا، ونجح في التأهل ‏إلى نهائي بطولة السوبر المصري عن جدارة واستحقاق.‏

وأوضح أن الفريق قدم مباراة قوية، وأن اللاعبين كان لديهم إصرار كبير على تحقيق الفوز، وهو ما ظهر بشكل فعلي من خلال ‏الأداء القوي والمميز حتى بعد الدقيقة 90.‏