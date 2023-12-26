نوتنجهام يتغلب على نيوكاسل في افتتاح البوكسينج داى بالدوري الإنجليزي

نجح نوتنجهام فورست، في الفوز على مضيفه نيوكاسل بنتيجة 3-1 في افتتاح المرحلة 19 "البوكسينج داي" من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. اليوم الثلاثاء.

وبقي نيوكاسل بلا فوز في المباريات الـ3 الأخيرة في جميع المسابقات، علما بأنّه تعرّض للخسارة 5 مرات في مبارياته الـ7 الأخيرة.

وتألق نجم نوتنجهام فورست، الدولي النيوزيلندي كريس وود 32 عاما الذي سجّل أهداف فريقه الثلاثة في الدقائق 45+1، 53 و60، بمواجهة فريقه السابق نيوكاسل الذي انتقل منه الصيف الماضي.



وكان إلكسندر إيزاك افتتح التسجيل لأصحاب الارض في الدقيقة 23 من ركلة جزاء.

وتجمّد رصيد نيوكاسل رابع الموسم الماضي عند 29 نقطة في المركز السابع مع احتمال كبير أن ينهي المرحلة بتراجع أكبر في ظل إمكانية أن يتجاوزه كل من مانشستر يونايتد الثامن 28 نقطة وبرايتون التاسع 27 نقطة.

من جهته، تقدم نوتنجهام فورست الذي حقق فوزه الأول تحت قيادة مدربه الجديد البرتغالي نونو سانتو الذي عُيّن الأسبوع الماضي، إلى المركز السادس عشر مؤقتًا حيث أصبح في رصيده 17 نقطة.

وهذا الفوز هو الأول لفورست في مبارياته الـ8 الأخيرة والثاني فقط في آخر 15 مباراة.

وخسر سانتو (49 عامًا) مباراته الأولى على رأس نوتنجهام أمام بورنموث بنتيجة 2-3.