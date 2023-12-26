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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غدا.. التموين تجتمع لتمويل 250 ورشة ذهب وفضة بحد أقصى مليون جنيه|تفاصيل

صدى البلد

‎أعلن أحمد كمال، معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام أنه سيتم غداً الأربعاء، عقد ثاني اجتماعات مصلحة دمغ المصوغات والموازين بحضور اللواء احمد سليمان رئيس المصلحة والدكتور ناجي فرج مستشار الوزير للذهب وممثلي البنك الزراعي المصري مع أصحاب ورش الذهب والمصوغات وذلك في إطار سلسلة الاجتماعات التي تم الإعلان عنها في إطار بروتوكول "ورشتي" و الذي تم توقيعه بداية الشهر الجاري بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في مصلحة دمغ المصوغات والموازين والبنك الزراعي المصري، ‎بهدف تمويل 250 ورشة ذهب وفضة بحد أقصى مليون جنيه.

يأتي ذلك في إطار توجيهات علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة بوزارة التموين ومنها مشروع ورشتي لدعم وتنمية ورش المشغولات الذهبية والفضية.

‎يشار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت الشهر الجاري عن مشروع «ورشتي» لدعم ورش ومصانع المشغولات الذهبية، بالتعاون مع البنك الزراعي المصري، والذي يهدف المشروع إلى دعم وتنمية وزيادة حجم أعمال ورش المشغولات الذهبية، والحفاظ على العمالة الفنية الماهرة بها، وخلق فرص عمل للشباب.

‎وأضاف كمال أن المشروع في مرحلته الأولي يستهدف 50 ورشة ذهب وفضة في منطقة الجمالية بالقاهرة، لافتا إلي أنه يأتي في إطار جهود الدولة لدعم قطاع الذهب، وزيادة صادراته، وخلق فرص عمل للشباب.

وصرح المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير أحمد كمال بأن الوزير، وجه بعقد هذه الاجتماعات والخاصة بالمشروع بشكل دوري، حيث سيساهم مشروع ورشتى فى تشغيل عدد كبير من الشباب وسوف يحافظ على صناعة الذهب احد اهم  الصناعات الوطنية الهامة، مشيرا الى ان توجيهات الوزير شملت تذليل جميع العقبات امام المتقدمين للمشروع كما حدث فى مشروع جمعيتي، مضيفا ان الادارة التنفيذية بوحدة ادارة المشروعات بوزارة التموين سوف تقوم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدف من هذا المشروع.
 

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