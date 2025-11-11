قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء العراقي: حكومتنا أوفت بالتزاماتها بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها
لافروف: مستعدون لأي تجارب نووية ونعد ردا انتقاميا على الاتحاد الأوروبي
رقصت بملابس خادشة.. الداخلية تكشف تفاصيل ضبط بلوجر جديدة فى بولاق
نستهدف الوصول إلى 130 مليارًا .. مفاجأة من اتحاد الصناعات بشأن الصادرات
علي ماهر: سعيد بانضمام 7 لاعبين من سيراميكا كليوباترا لقائمة منتخب مصر
بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. قرار عاجل من التعليم بشأن الرحلات المدرسية
خارج اللجان الانتخابية .. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بين أنصار مرشحين بمجلس النواب بالأقصر
طرح 25012 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية من 400 ألف وحدة عبر منصة مصر العقارية
"طالبان باكستان" تعلن مسئوليتها عن التفجير الانتحاري في إسلام آباد
مراكز الشباب يشاركون في تنظيم انتخابات مجلس النواب بعدد من المحافظات
تحطم طائرة شحن تركية في جورجيا بعد إقلاعها من أذربيجان
وزير الخارجية: القادة الأوروبيون اعتبروا قيادة الرئيس السيسي نقطة تحول في أمن واستقرار المنطقة
توك شو

معتز الخصوصي: اليوم الأول لانتخابات النواب شهد إقبالا كبيرا مثل تصويت المصريين بالخارج

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد والمتخصص في الشئون البرلمانية
معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد والمتخصص في الشئون البرلمانية
قسم التوك شو

قال معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد والمتخصص في الشئون البرلمانية ، أن اليوم الأول في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في الداخل شهد إقبال كبير كما شاهدنا في انتخابات المصريين في الخارج.

وأكد الخصوصي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " هذا الصباح " مع الإعلامية    على قناة النيل للأخبار ، أن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في الداخل شهدت إقبال من كبار السن والمرأة ، حيث تصدرا المشهد الانتخابي ، وكان لهما دور كبير في الانتخابات.

وأشار الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد والمتخصص في الشئون البرلمانية إلى أنه لم يتم رصد أي مخالفات أو تجاوزات خلال المرحلة الأولي لانتخابات مجلس النواب في الداخل ، كما قامت كافة أجهزة الدولة بمتابعة سير العملية الانتخابية ، داعيا كل المواطنين للمشاركة في انتخابات مجلس النواب باعتبارها واجب وطني ، وعلى كل مواطن أن يختار النائب الذي سيمثله تحت قبة مجلس النواب ويعبر عن طموحات وآمال المصريين.

