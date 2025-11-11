معتز الخصوصي: اليوم الأول لانتخابات النواب شهد إقبالا كبيرا مثل تصويت المصريين بالخارج

قال معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد والمتخصص في الشئون البرلمانية ، أن اليوم الأول في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في الداخل شهد إقبال كبير كما شاهدنا في انتخابات المصريين في الخارج.

وأكد الخصوصي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " هذا الصباح " مع الإعلامية على قناة النيل للأخبار ، أن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في الداخل شهدت إقبال من كبار السن والمرأة ، حيث تصدرا المشهد الانتخابي ، وكان لهما دور كبير في الانتخابات.

وأشار الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد والمتخصص في الشئون البرلمانية إلى أنه لم يتم رصد أي مخالفات أو تجاوزات خلال المرحلة الأولي لانتخابات مجلس النواب في الداخل ، كما قامت كافة أجهزة الدولة بمتابعة سير العملية الانتخابية ، داعيا كل المواطنين للمشاركة في انتخابات مجلس النواب باعتبارها واجب وطني ، وعلى كل مواطن أن يختار النائب الذي سيمثله تحت قبة مجلس النواب ويعبر عن طموحات وآمال المصريين.