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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الميزان التجاري السعودي يسجل فائضاً قدره 30 مليار ريال في أكتوبر

السعودية
السعودية

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم، انخفاض فائض ميزان التجارة الخارجية للسعودية إلى النصف على أساس سنوي مسجلاً 30 مليار ريال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالمقارنة مع 60 ملياراً في الشهر نفسه من العام الماضي.

وبحسب التقرير المنشور عبر تلفزيون العربية، انخفضت الصادرات السلعية في شهر أكتوبر 2023 بنسبة 17.4%، حيث بلغت قيمتها 104.3 مليار ريال، مقارنة بـ 126.2 مليار في الشهر نفسه من العام الماضي. 

وبحسب الهيئة فإن الانخفاض جاء نتيجة تراجع الصادرات البترولية بمقدار 18.4 مليار، وبنسبة 18.3%، حيث بلغت قيمتها 82.3 مليار، مقابل 100.7 مليار في أكتوبر 2022.

وأظهرت البيانات كذلك ارتفاع الواردات السلعية 11.5% إلى 7.6 مليار ريال في أكتوبر 2023.

وتطبق المملكة خفضا طوعياً لإنتاج النفط بإجمالي 1.5 مليون برميل يوميا لتحقيق التوازن بالسوق العالمية ودعم الأسعار.

السعودية التجارة الخارجية ميزان التجارة الخارجية للسعودية على أساس سنوي

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