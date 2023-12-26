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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية : إزالة 1770 حالة تعد على الأراضي الزراعية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تابع اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الحملة المكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية والتي تمت بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية ومركز ومدينة الخانكة  بحوض الخالع بقرية العكرشة وحوض الفتيل بأبو زعبل  مركز ومدينة الخانكة، وأسفرت الحملة عن إزالة عدد ١١حالة تعدي على مساحة ١٥٧٥٠ م2  عبارة عن ٣ أفدنة و٢٣ قيراط ، تنوعت الإزالات بين أعمدة خرسانية وأسوار وحجرات بالطوب السويسي مقامة على الأرض الزراعية، حيث تمت الإزالة بشكل كلي بإستخدام معدات الوحدة المحلية. 

أكد محافظ القليوبية أن المحافظة ترصد جميع المخالفات والتعديات على الأرض الزراعية بشكل فوري، وسيتم إزالتها بالتنسيق مع  مديرية أمن القليوبية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وتحويلهم إلى النيابة ، لتكون رسالة ردع لكل من يحاول التعدي على الأراضي الزراعية، ولن تسمح المحافظة بأي تعديات أو تبوير عليها، وأي مظهر من مظاهر الإشغال سيتم إزالتها فورا .

 أكد المحافظ أن الحملات تمكنت اعتبارا من الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر وحتى اليوم الثلاثاء 26  ديسمبر 2023 من إزالة عدد (1770) حالة أراضي زراعية بمساحة (103فدان و15 قيراط و13 سهم) ، وعدد مخالفات بناء (667 حالة بناء مخالف مسلحات على مساحة 82397م٢) وتم تحرير 875 محضر مخالفة مباني وزراعة للمخالفين. 

يذكر أن المحافظة قد  أعلنت عن تخصيص أرقام لتلقي جميع الشكاوى والبلاغات الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف، من خلال الأرقام الآتية : الخط الساخن (١١٤)، أو الإتصال بالرقم الأرضي (٣٢١٢٤٦١ )، أو إرسال رسالة بنوع وموقع المُخالفة عبر تطبيق الواتس آب على الرقم (٠١١١٩٩٩٢٦٢٤) .

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