40% من اقتصاديات العالم..سمير فرج يفجر مفاجأة بشأن ما يحدث بالبحر الأحمر

قال اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الإستراتيجي، إن الدولة المصرية اشترت أسلحة على مستوى عال لحفظ أمن مصر وحقوقها، مضيفا أن هناك دول مثل لبنان، إسرائيل سرقت حقولها النفطية.



وأضاف سمير فرج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أن باب المندب يمر منه 40% من كل اقتصاديات العالم، متابعا أنه لدى إيران اذرع في المنطقة ومنها الحوثيون في اليمن.

وأردف سمير فرج، أن كل أزمة تثبت أنه لا بديل عن قناة السويس، وتظل افضل ممر ملاحي في العالم، مستدركا أن وزير الدفاع الأمريكي أعلن تشكيل قوة بحرية لمواجهة الحوثيين عن باب المندب يحمل اسم حارس الازدهار.

