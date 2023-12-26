سمير فرج: خلال أسبوعين ستنتهي أزمة تحديد حركة الملاحة في البحر الأحمر

قال اللواء سمير فرج، المفكر والخبير الاستراتيجي، إن هناك أهمية كبيرة للقواعد العسكرية المتواجدة في جيبوتي للبحر الأحمر، لافتا إلى أن اي تقصير يحدث في البحر الأحمر له تأثير على قناة السويس.



أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أنه خلال أسبوعين ستنتهي أزمة تحديد حركة الملاحة في البحر الأحمر، مبينا أن هناك تصاعدا كبيرا من قبل الحوثيين في البحر الأحمر.



وأكد فرج، أن القواعد العسكرية المتواجدة في جيبوتي مهمة، في ظل نجاحها للقضاء على قراصنة البحر الأحمر،مبينا أن أمريكا من خلال قواتها تستطيع السيطرة على البحر الأحمر.



ولفت اللواء سمير فرج، إلى أن الولايات المتحدة تمثل 99% ما يتم في العالم وهي مقولة الرئيس الراحل السادات، لافتا إلى سيطرة إيران على باب المندب من خلال الحوثيين ومضيق هرمز، وتسبب مشكلة في المنطقة من خلال تصرفاتها.



وشدد فرج، على أن مصر قادرة على حماية قناة السويس من أي تهديدات، مشيرا إلى أن مصر لديها قوات بحرية ترتيبها السادس على العالم.



ولفت فرج، إلى أن المشكلة الحالية، بين الحوثيين في اليمن وإسرائيل، موضحا أن مصر تشترك فقط في القوات المشتركة الدولية وليس تحالفات.