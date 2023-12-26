مركز الشيخ زايد يناقش أهمية توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية

عقد مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، اليوم الثلاثاء ورشة عمل تحت عنوان ( توظيف تطبيق الquizzes في التدريس للطلاب الناطقين بغير العربية)، انطلاقا من حرص المركز على الاهتمام بتنمية مهارات المعلمين وما يترتب عليه من تحسين مستوى الطلاب في مهارات الكتابة والقراءة والإستماع والتحدث.

ناقشت الورشة عدة محاور تناولت، أهمية توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية، مفهوم الquizzes ، كيفية توظيف تطبيق هذه الاختبارات في التدريس المباشر، وغير المباشر.

واستعرضت الورشة طريقة إنشاء الأسئلة والتمارين التفاعلية عبر المواقع الإلكترونية والمنصات المتخصصة، لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة للطلاب، وكيف يمكن أن تكون هذه الاختبارات القصيرة أداة قوية في العملية التعليمية لإشراك الطلاب وتحفيزهم ، وناقشت أهمية تكنولوجيا التعليم لما لها من دور كبير في تحسين وتطوير عملية التعلم وتعزيز جودة التعليم، وتحسين تفاعل الطلاب.

تأتي هذه الورشة ضمن سلسة ورش يعقدها المركز، تحت إشراف إدارة شؤون تعليم بالمركز و الدكتور محمد حميدة، و تهدف إلي بحث سبل تطوير مهارات المعلمين في التدريس للطلاب غير الناطقين بالعربية ، وتعزيز تقنيات التعليم التفاعلي ، بما يساهم في تحسين جودة التعليم وتمكين الطلاب من اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة.