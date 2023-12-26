ستولتنبرج يرحب بتصويت البرلمان التركي على عضوية السويد في الناتو

رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، بتصويت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي لصالح انضمام السويد إلى حلف الأطلسي.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إنها خطوة تمهد الطريق لإضفاء اللون الأخضر الرسمي على البلاد، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

وكانت تركيا آخر عضو في حلف الأطلسي مع المجر الذي عرقل طريق السويد، وأوضح ستولتنبرج في بيان: "إنني أعول على (هاتين الدولتين) لاستكمال إجراءات التصديق في أسرع وقت ممكن" على انضمام السويد، "مما سيجعل الناتو أقوى".

ووافقت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان التركي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهو شرط أساسي للنظر في هذه القضية من خلال تصويت برلماني كامل.

وسيتم التصويت على بروتوكول الانضمام من قبل البرلمان بكامل هيئته بمجرد أن يحدد رئيس البرلمان نعمان كورتولموش مناقشة هذه المسألة، على الرغم من أنه لم يتم تحديد إطار زمني حتى وقت كتابة هذه السطور.

ويأتي هذا التطور بعد أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي نفى سابقًا أي صلة بين القضيتين، الأسبوع الماضي إن بلاده تسعى إلى تحقيق تقدم متزامن في توسيع الناتو وطلب تركيا شراء 40 طائرة مقاتلة من طراز F-16.