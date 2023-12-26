الاتحاد السكندري يفوز على فاركو 3ـ1 في الدوري الممتاز

فاز فريق الاتحاد السكندري على ضيفه فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الإسكندرية في إطار الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.



تقدم الاتحاد السكندري في الدقيقة 14 عن طريق عبد عبد الغني محمد من تسديدة قوية وأضاف زميله بنيامين برنارد بواتينج الهدف الثاني في الدقيقة 23 بعدما تابع تسديدة مابولولو الضعيفة، داخل منطقة جزاء فاركو، وقلص سيف تيري النتيجة لفاركو في الدقيقة 51 من انفراد بمرمي الاتحاد السكندري، وسجل خالد الغندور الهدف الثالث للاتحاد وهدف الاطمئنان في الدقيقة 84 من ضربة راسية رائعة.



الفوز هو الرابع هذا الموسم للاتحاد ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع مؤقتا وبفارق الأهداف عن المصري البورسعيدي صاحب المركز الخامس بنفس الرصيد من النقاط، بينما تكبد فاركو الخسارة السابعة في الدوري ليتجمد رصيده عند 5 نقاط في المركز الأخير.



ويتصدر بيراميدز الدوري الممتاز مؤقتا برصيد 17 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن كل من زد اف سي صاحب المركز الثاني وعن إنبي صاحب المركز الثالث.