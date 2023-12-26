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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

هنري ميلر .. منعت روايته الأولى 27 عاما ما قصته؟

صدى البلد

في مثل هذا اليوم، 26 ديسمبر عام 1891، وُلد الكاتب الأمريكي هنري ميلر، الذي أصبح رمزًا في عالم الأدب. سنلقي نظرة على سيرته الذاتية وبدايته الأدبية.

هنري ميلر، الروائي والرسام الأمريكي، كان معروفًا بعدم رضاه عن الاتجاه الأدبي السائد في الأدب الأمريكي. يُنسب إليه بدء تطوير نوع جديد من الرواية، حيث يمزج بين القصة والسيرة الذاتية والنقد الاجتماعي والفلسفة والتصوف. كما كان أسلوبه يتمثل في تقديم الحياة كما هي، دون تجميل أو تزيين، ويترك نفسه ينطلق ويعبر عن نفسه بصراحة في قصص تحتوي على السواء من الأشياء الجيدة والسيئة.

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مدار السرطان

كانت رواية "مدار السرطان" أول أعماله، وتحتوي على جميع عناصر أدب ميلر. وتعد روايته الأولى خيالية بشكل أكبر من أنها واقعية، وتتحدث الرواية عن تجاربه في مدينة باريس. وتُعتبر اليوم أحد الكلاسيكيات في الأدب الأمريكي. تعرضت تلك الرواية للحظر في أمريكا لمدة تزيد عن 27 عامًا بعد نشرها في باريس عام 1934.

هنري ميلر

صف ميلر حياته قبل أن يفصل عن زوجته بياتريس، وتضمنت المصاعب التي واجهها ليصبح كاتبًا، ومغامراته الجنسية، وفشله، وأصدقاؤه، وفلسفته التي تجلى في ثلاثية سيرته الذاتية الخاصة به: "الصلب الوردي". وكتب ميلر روايته الثانية "مولوخ، أو هذا العالم الوثني" في الفترة بين عامي 1927 و 1928 تحت قناع رواية أخرى ينسبها لزوجته جون. حيث طلب أحد المعجبين الأثرياء بجون منها أن تكتب رواية له مقابل المال، وفي كل أسبوع كانت تريه صفحات الرواية التي كتبها زوجها وتتظاهر بأنها هي من كتبتها. لم يتم نشر تلك الرواية إلا بعد عام 1992.

هنري ميلر

رحيل هنري ميلر

رحل هنري ميلر عن عالمنا في منزله في عام 1980 عن عمر يناهز 88 عامًا بسبب مشاكل في الدورة الدموية.

هنري ميلر مدينة باريس مدار السرطان عالم الأدب السيرة الذاتية

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هنري ميلر .. منعت روايته الأولى 27 عاما ما قصته؟

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