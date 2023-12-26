عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

غلق باب الترشيح لجوائز الدولة التقديرية بعد 6 أيام.. قيمتها مليون جنيه

صدى البلد

يواصل المجلس الأعلى للثقافة  فتح باب الترشيح  لجوائز الدولة التقديرية وعددها 10جوائز وقيمة كل جائزة (200,000ج) بالإضافة إلى ميدالية ذهبية وتمنح في مجالات (الفنون - الآداب- العلوم الاجتماعية)، على أن يتم غلق باب استقبال الأعمال يوم 31 ديسمبر الحالى بعد أن تم فتح الباب فى 1 أكتوبر الماضى.

 

ودعا المجلس الأعلى للثقافة مجالس الهيئات التي لها حق الترشيح لجوائز الدولة إلى إرسال أسماء مرشحيها لجوائز الدولة التقديرية وتمنح هذه الجوائز في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وذلك مع مراعاة القواعد التالية:

-  قيمة كل جائزة من جوائز الدولة التقديرية 200,000جنيه (مائتي ألف جنيه) وميدالية ذهبية، ولا يجوز تقسيمها أو منحها لشخص واحد أكثر من مرة واحدة.

-  عدد جوائز الدولة التقديرية المخصصة عشــرة جـــوائز (ثـلاثة للفنون – ثــلاثة للآداب – أربــعة للعـلوم  الاجتماعية ).

-  تتولي التــرشيح لهذه الجوائز الهيئات العلمية المحددة بقرار المجلس الأعلى للثقافة، والتي تقوم بممارسة النشاط الثقافى والفكرى فى مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية؛ على أن لا تكون الجامعات الخاصة من بين تلك الهيئات، وذلك بناءً على قرار المجلس الأعلى للثقافة فى اجتماعه الحادى والستين ولائحة المجلس الأعلى الصادرة في 2020.

- تقوم تلك الهيئات بإرسال أسماء مرشحيها لنيل جائزة الدولة التقديرية لعام 2024.

على أن يكون الترشيح مقصورًا على مـرشح واحد فقط لكل فرع من الفروع المخصصة لها جائزة الدولة التقديرية (الفنون – الآداب – العلوم الاجتماعية) ويبطل كل ترشيح يجري على خلاف ذلك.

txt

برامج تعليمية متطورة في الفلك على طاولة منتدى التقويم المصري غدا

txt

مراسم الأقصر في معرض فني لقصور الثقافة بدار الأوبرا.. اعرف موعده

 - ترسل الترشيحات مرفقة بالأوراق التالية، بالإضافة إلى تحميلها على أسطوانة مدمجة:

-  السيرة الذاتية والبيانات الشخصية لا تزيد عن 10 صفحات  بصيغة "Word"، ويكتفي بتقديم السيرة الذاتية للمرشح، ولا يتم تقديم أعمال.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- صورة شخصية حديثة.

- خطاب معتمد من البنك برقم الحساب البنكي الخاص بالمرشح.

- موافقة كتابية من المرشح على قبوله للترشح، وتعتبر هذه الموافقة جزءًا من الأوراق التى لا تكتمل إجراءات الترشيح بدونها.

- مبررات ترشيح الجهة أوالهيئة معتمدة (تفصيل أسباب الترشيح فيما لا يزيد عن صفحة واحدة) وتعتبر هذه المبررات جزءًا من الأوراق التى لا تكتمل إجراءات الترشيح بدونها.

أما عن شروط الترشيح:

- أن يكون من مواطنى جمهورية مصر العربية.

-    ضرورة أن يكون الترشيح لهذه الجوائز عن طريق مجلس الهيئة، مع إيضاح تاريخ انعقاد المجلس، ورقم الجلسة التي أُقـر فيها الترشيح، ويعتبر الترشيح باطلاً إذا تم بطريق التفويض.

-  ضرورة أن يكون الترشيح في نطاق تخصص الهيئة التي تتولي الترشيح.

- ألا يكون من بين المرشحين لهذه الجائزة أي من القائمين على الهيئة المرشحة أو رؤساء مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها أو أي من الوزراء وقت توليهم المسئولية.

-  في حالة ترشح الشخص لأكثر من جائزة يعتد بترشحه للجائزة الأعلى ، وإذا تساوت الجائزتان المُرشح لهما، فيعتد بالترشيح الاسبق وفق تاريخ ورود أوراق الترشح للمجلس، ما لم يبدي المرشح رغبة بخلاف ذلك.

- أن يقوم بملء طلب الترشيح المرفق.

ويشترط فيمن يمنح جائزة الدولة التقديرية :

-  أن يكون له مؤلفات أو أعمال أو بحوث سبق نشرها أوعرضها أوتنفيذها .

-  أن يكون لهذا الإنتاج قيمة علمية أو أدبية او فكرية أو فنية ممتازة.

-  أن تظهر فى هذا الإنتاج دقة البحث والابتكار والإبداع.

-  أن يضيف إلى العلوم أو الفنون والآداب قيمة جديدة تنفع الوطن خاصة والإنسانية عامة.

- تقضي اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى للثقافة؛ بأن لا تحال الترشيحات المقدمة إلى لجان الفحص المختصة ، إلا إذا كانت مستوفاة كافة الشروط الشكلية الواجب توافرها في كل ترشيح، تصل الترشيحات إلي المـجلس الأعلى للثقافة (1 شــارع الجبلاية بالأوبرا – الجزيرة – القاهرة) في الفترة من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2023.

ثقافة ا المجلس الأعلى للثقافة التقويم العلوم الاجتماعية ميدالية ذهبيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحرك عسكري عاجل من جيش الاحتلال للعثور على يحيي السنوار

عيار 21 يسجل رقما تاريخيا.. أسباب اضطراب أسعار الذهب في السوق المحلية

شهود عيان للقاهرة الإخبارية: إسقاط جسم طائر على بعد ٢ كم من سواحل مدينة دهب المصرية

أمطار رعدية على القاهرة بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد| فيديو

تحركات بسعر الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 غير متوقع

عريس الخانكة راح ضحية الشهامة| حكاية رصاصة كتبت نهاية ابن القليوبية بعد 25 يوم زواج

رشاوي لتسريب معلومات سرية.. إحالة مدير إدارة الكسب غير المشروع و6 آخرين للجنايات

الموعد الرسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور | تعرف عليه

ترشيحاتنا

السنوار كلمة السر لإسقاط نتنياهو| الفرقة 98 تبحث عن زعيم حماس في أنفاق غزة.. ماذا يحدث؟

وضع لها مخدر في العصير.. طالبة المطرية ضحية علاقة آثمة

في شهرين.. الهلال الأحمر الفلسطيني تسقبل 4700 شاحنة مساعدات إنسانية من مصر

عودة كورونا.. قلق بالغ في أمريكا بعد ارتفاع الإصابات بأمراض الجهاز التنفسي

رئيس أركان جيش الاحتلال: لا نملك حلولا سحرية للقضاء على حماس

سمير فرج: مصر رفضت إقامة قواعد عسكرية في البحر الأحمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عنكبوت يدخل أذن سيدة ويصنع عشا فيها.. ماذا حدث؟

احترس.. 7 أخطاء شائعة في حفظ الطعام بالثلاجة

طريقة عمل الخبز الفينو في المنزل

علامات غير متوقعة تكشف الزبادي الفاسد من السليم .. تعرف عليها

فيديو

جنون الذهب مستمر| السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعاره

صدمة للتجار بسبب الدولار المجمد.. ومفاجأة تنتظر أسعار الفائدة

رامي إمام يكشف عن التعاون مع ياسمين صبري: موهبة مميزة ومتطورة |خاص

السفاح الصامت كلمة السر.. كشف غموض مصرع أسرة كاملة في الشرقية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ