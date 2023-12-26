جامعة حلوان الأهلية: طرحنا 17 برنامجا دراسيا خلال عام

حققت جامعة حلوان الأهلية خلال عام ٢٠٢٣ العديد من الإنجازات بكافة المراحل الدراسية والبحثية ، كما تم افتتاح العديد من البرامج الدراسية بها ، واستقبلت جامعة حلوان الأهلية 4300 طالب منذ بداية العام الدراسي العام الدراسى 2023-2024 .

وأفاد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الاهلية بأنه خلال هذا العام الدراسي طرحت الجامعة 17 برنامجا من خلال 8 كليات وهي كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال وتتضمن عدد من البرامج وهى: معلوماتية الأعمال والتحول الرقمى، اللوجستيات وسلاسل الإمداد، نظم الذكاء وتحليل، الاقتصاد الرقمى وريادة الأعمال.



وكلية الفنون والفنون التطبيقية وتتضمن عدد من البرامج وهى:التصميم الداخلى البيئى، الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية، الاتصال البصرى وفنون الميديا، وكلية الهندسة وتتضمن برامج التالية: هندسة النظم الذكية، العمارة والتصميم البيئى، هندسة الروبوتات والميكاترونيات، وكلية العلوم وتتضمن برنامج:التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية.

وأيضا كلية علـــوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات وتتضمن البرامج التالية:علوم البيانات، هندسة برمجيات الروبوتات، هندسة برمجيات الوسائط المتعددة، بجانب كلية طب الأسنـان وتتضمن برنامج: طب الفم والأسنان، وكلية العلاج الطبيعى وتتضمن برنامج:العلاج الطبيعي، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وتتضمن برنامج:تكنولوجيا المختبرات الطبية.

وتعد جامعة حلوان الأهلية جامعة جامعة ولدت من رحم جامعة عريقة، وهو ماجعلها جامعة مميزة يقبل عليها الطلاب، وأبرزت الجامعة نجاحاً كبيراً منذ أن بدأ التقدم للجامعة وفقا للحد الأدنى المقرر للبرامج الدراسية، وجاء إنشاء جامعة حلوان الأهلية في إطار الجهود المتواصلة من القيادة السياسية ورؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير منظومة التعليم العالي بما يخدم ويحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 ومن منظور الإتاحة والتوسع فى توفير فرص التعليم أمام الطلاب، حيث بدأت الدراسة بها في الأول من أكتوبر 2022.