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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حصاد مجمع البحوث الإسلامية لعام 2023.. آلاف اللقاءات الجماهيرية لوعاظ وواعظات الأزهر.. تنوع أماكن الفعاليات واستهداف شرائح مختلفة من الجمهور

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

حصاد مجمع البحوث الإسلامية لعام 2023
عقد آلاف اللقاءات الجماهيرية لوعاظ الأزهر وواعظاته
- 40263 أمسيةٍ دينية
- 34935 لقاءٍ بدور الرعاية الاجتماعية
- 31658 حلقةٍ نقاشية بالمقاهي الثقافية
- 78538 لقاءٍ بمراكز الشباب 

 

كشف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في تقرير حصاده لعام 2023م أن العام الحالي قد شهد الكثير من الفعاليات والأنشطة المهمة على مستوى الدعوة والتوعية المجتمعية وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب- شيخ الأزهر بتكثيف جهود التوعية والإفادة بشكل أكبر من وعاظ الأزهر وواعظاته في التواصل مع الجمهور ودعم الجوانب المعرفية لديهم لأجل نشر الوعي العام بين الجميع واستعادة منظومة القيم الأخلاقية بين الناس وإقرار السلم المجتمعي بين الجميع.

وقال الدكتور نظير عيَّاد- الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية: إنه في إطار الاستجابة لدور الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر واستراتيجية المؤسسة لحماية الوعي العام المجتمعي، نفَّذَ المجمعُ آلافًا مِن لقاءات التوعية بالتواصل المباشر والإلكتروني بين وعاظ الأزهر وواعظاته مع الجمهور على اختلاف فئاته وتنوعها من الجوانب العمرية والثقافية والجغرافية، حيث بلغ عدد القوافل المتحركة والثابتة نحو 224 قافلةٍ شاملة ضمت كل قافلة منها عددًا من الوعاظ والواعظات، وجابت جميع محافظات مصر وركَّزت بشكل أكبر على المناطق النائية والمترامية الأطراف.

أضاف عيَّاد قائلًا: وباعتبار ما يشمله التعاون المشترك بين المؤسسات الدينية في تحقيق هدف مجتمعي عام، عقد مجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع وزارة الأوقاف نحو 102 قافلةٍ إلى محافظات متنوعة، نَفَّذ خلالها الوعاظ والأئمة برنامجًا دعويًّا نوعيًّا شمل الكثير من الفعاليات واللقاءات مع الجمهور، فيما بلغ عدد الخطب التي أداها الوعاظ في مساجد الجمهورية نحو 142747 خطبةٍ، بالإضافة إلى 295964 موعظةٍ بالمساجد.

وبَيَّن الأمين العام أن عملية التواصل من جانب وعاظ الأزهر وواعظاته لم تقتصر على المساجد وأماكن العبادة فقط، وإنما استهدفت الوصول للجمهور في مختلف أماكن تواجده، فقد كان لدور الرعاية الاجتماعية نصيبٌ هامٌّ في خطة التوعية، حيث عُقد بها نحو 34935 لقاءٍ، بالإضافة إلى 16259 لقاءٍ بالمستشفيات مع المرضى والعاملين بهذه المستشفيات.

وأوضح عيَّاد أنه في إطار التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة ومنها وزارات: الشباب، والرياضة، ووزارة التربية والتعليم، والثقافة في التواصل المباشر مع هذه الفئة المهمة من الشباب والأجيال الناشئة، فقد نفّذ المجمع 78538 لقاءٍ بمراكز الشباب، بالإضافة إلى 23843 لقاءٍ بالمدارس للتلاميذ والعاملين بها، 21025 لقاءٍ بالمعاهد الأزهرية، فضلًا عن  13919 محاضرة بقصور الثقافة، كذلك التقى وعاظ الأزهر برواد المقاهي الثقافية في نحو 31658 جلسة نقاشية.

وأشار الأمين العام إلى أن جهود التوعية لم تغفل فئة مهمة تحتاج إلى مزيد من الوعي وهي السجون، والتي بلغت عدد اللقاءات بها في عام 2023م نحو 3616 لقاء، بالإضافة إلى 1598 بالأمن المركزي، 16809 بمراكز وأقسام الشرطة، كذلك شملت جهود التوعية تنفيذ نحو 12295 لقاء للعاملين بشركات القطاع العام والخاص.

وتابع عيَّاد قائلًا: إن جهود التوعية خلال هذا العام شهدت أيضًا تنفيذ نحو 40263 أمسية دينية في أماكن متنوعة تواجد فيها الجمهور بشرائحه المختلفة واهتماماته المتنوعة، كما أن الدور المتخصصة للسيدات كان لها اهتمام خاص حيث بلغت لقاءات السيدات نحو 61394 لقاء.

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