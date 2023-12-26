استشاري بـ "الصحة العالمية": متحور كورونا الجديد غير مقلق

قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إن مرض كوفيد هو تنفسي يتم من خلال الرذاذ أو أمراض التنفس، وهو واحد من عائلة كورونا والتي قد تصيب الجهاز الهضمي وهي أحد الأعراض المصاب بها هي الإسهال وما إلى ذلك ولكنه ليس العرض الأساسي.

حديث عن متحور كورونا الجديد

وأضاف "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع من خلال قناة "إم بي سي مصر"، أن منظمة الصحة العالمية تقسم المتحورات إلى ثلاث درجات الدرجة الأولى تحت الملاحظة، ومن ثم يرتفع إلى مثير للانتباه، ومن ثم مثير للقلق، ومتحور كورونا الجديد في المرحلة الثانية مثير للانتباه بسبب انتشاره الكبير.

وتابع، أن متحور كورونا الجديد حتى الآن مثير للانتباه وليس مثير للقلق إذ أنه لم يؤدي إلى زيادة ملحوظة في عدد الوفيات أو عدد من انتقلوا إلى المستشفيات، وأجريت دراسة على كبار السن كشفت أنه لا يوجد تأثيرات جوهرية على كبار السن.