الخارجية العراقية تعزي الكويت والسعودية في وفاة اثنين من رعاياهما

أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء عن خالص التعازي والمواساة إلى حكومتي وشعبي الكويت والسعودية، في وفاة مواطنين اثنين من رعايا البلدين في صحراء محافظة صلاح الدين إثر انفجار عبوة ناسفة قديمة من مخلفات «داعش» الإرهابي، في السيارة التي يستقلانها ما أدى إلى احتراقها.

وذكرت الخارجية العراقية في بيان على حسابها عبر منصة «اكس»، إنه "وفي الوقـت الـذي نستشعر فيه حجـم هـذا الحـزن نؤكد تضامننـا مـع عائليتهما، ونسأل الله أن يشملهما بمغفرتـه، وعفـوه، ويلهـم عائليتهما الصبر، وينعم عليهما بجزيل المثوبة"، بحسب ما أوردته صحيفة "القبس" الكويتية.

وأكدت الخارجية العراقية أنهـا ستتابع مـع سفارتي البلدين في بغداد مـن أجل نقل وإيصال الجثمانين إلى ذويهما وبأسرع وقت ممكن.