عروس البحر|نيللي كريم تثير الجدل عبر إنستجرام في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

احتفل الثنائي نيللي كريم وهشام عاشور باستقبال العام الجديد من خلال جلسة تصوير جديدة على البحر.

وظهرت نيللى، بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية جيب مكشوفة من الساق وتوب هاف ستومك مكشوف البطن.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات جمالية بسيطة وتركت شعرها الطويل منسدلا على كتفيها.

وعبر حسابه على انستجرام، نشر هشام عاشور مجموعة من الصور تجمعه بزوجته نيللي كريم وعلق عليها "عيد ميلاد سعيد... نرجو أن نعتني أكثر ببعضنا البعض.. لن ننسى أبدًا جميع الأرواح البريئة التي فقدت في غزة، نصلي من أجلك، دمتي قوية".

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