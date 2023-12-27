عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة جديدة لاكتشاف سرطان الرئة بسرعة

سرطان الرئة
سرطان الرئة

طور فريق من الباحثين الهنود اختبارًا جديدًا للتمكن من تشخيص سرطان الرئة في المراحل المبكرة من المرض يتميز بدقة أكبر وأقل تدخلًا من الاختبارات الموجودة حاليًا. 

نزول الأسعار.. علامات تكشف البصل الفاسد من الجيد

علامة تظهر في الحمام تكشف الإصابة بالسرطان| ليست النزيف


ووفقا لما جاء في موقع " تايمز اوف انديا "يُطلق على الفحص الجديد اسم "اختبار سرطان الرئة بالجسيمات النانوية"، ويستخدم الجسيمات النانوية للكشف عن الخلايا السرطانية في الدم.

طور الاختبار باحثون في المعهد الوطني للسرطان في نيودلهي.

ووجدوا أن الاختبار كان قادرًا على اكتشاف الخلايا السرطانية بدقة تصل إلى 95٪، مقارنة بدقة 85٪ للاختبارات الموجودة حاليًا كما كان الاختبار أقل تدخلًا من الاختبارات الموجودة حاليًا، حيث يتطلب عينة دم فقط، بدلاً من خزعة.

يقول الباحثون إن الاختبار الجديد يمكن أن يساعد في تحسين الكشف المبكر عن سرطان الرئة، وهو السبب الرئيسي للوفاة بسبب السرطان في العالم وهم يقيمون حاليًا دراسات إضافية لتأكيد الاختبار على مجموعة سكانية أكبر.

ويتميز الاختبار الجديد بدقة أكبر من الاختبارات الموجودة حاليًا، مما يعني أنه يمكنه اكتشاف الخلايا السرطانية بدقة أكبر، كما أن طريقته بسيطة حيث تأخذ عينة دم فقط، بدلاً من خزعة، مما يجعله أقل تدخلًا من الاختبارات الموجودة حاليًا لمرض سرطان الرئة.

يمكن أن يساعد الاختبار الجديد في تحسين الكشف المبكر عن سرطان الرئة، مما قد يؤدي إلى زيادة فرص التعافي و يساعد في تقليل الحاجة إلى الخزعات، مما قد يقلل من خطر المضاعفات.

سرطان الرئة اكتشاف سرطان الرئة مرض سرطان مرض سرطان الرئة الكشف المبكر السرطان الخلايا السرطانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننشر نص اتهام أمن الدولة لمدير الكسب غير المشروع وآخرين بسبب معلومات سرية

الاثنين المقبل إجازة بالجهاز المصرفي بأمر البنك المركزي .. لهذا السبب

استبعاد الشناوي والشحات والونش من قائمة كأس الأمم..ولغز اختيار فيتوريا لـ عبدالله السعيد

تحرك عسكري عاجل من جيش الاحتلال للعثور على يحيي السنوار

وضع لها مخدر في العصير.. طالبة المطرية ضحية علاقة آثمة

رونالدو ينفرد بصدارة قائمة هدافي العالم في 2023

خلصت.. شوبير يعلن مفاجأة مدوية عن صفقة الأهلي المنتظرة

تحركات بسعر الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 غير متوقع

موضوعات متعلقة

اكتشاف دواء جديد لعلاج آلام المفاصل المزمنة

اكتشف علاج برودة القدمين المبالغ فيها

تتاكل ولا لأ؟.. سبب غير متوقع وراء البقع الصفراء والبُنية على الطماطم

بتحمي من كل حاجة.. فاكهة لن تخطر ببالك تمنع أشهر الأمراض

تزيد في الشتاء.. 5 وصفات طبيعية لعلاج القشرة| أبرزها الحلبة

احترس.. 7 أخطاء شائعة في حفظ الطعام بالثلاجة

طريقة عمل الخبز الفينو في المنزل

علامات غير متوقعة تكشف الزبادي الفاسد من السليم .. تعرف عليها

ترشيحاتنا

«كيم جونج أون».. أصغر زعماء العالم وأشدهم التزامًا بالسرية|10 معلومات مدهشة حول حياته

جنرال موتورز تصدر أمر إيقاف بيع شيفروليه بليزر الكهربائية بعد تقارير الأعطال

نجم الزمالك السابق: فيريرا أفضل مدرب أجنبي تعاملت معه

بطارية 5000 مللي أمبير.. تعرف على أحدث هواتف OPPO أوبو

علاج ضيق الصدر والرزق في هذه الآية.. أمر الله النبي بها

بحضور الزعيم كيم.. كوريا الشمالية تعقد اجتماعًا للحزب الحاكم.. ما فحواه؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الأسود؟.. 10 فوائد تعرف عليها

مكشوف وملفت.. هنا شيحة تعيد نفس فستان المسلسل في حفل دير جيست

عروس البحر|نيللي كريم تثير الجدل عبر إنستجرام في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

في ذكرى انتهاء بنائها.. تاريخ آيا صوفيا من الكنيسة إلى المسجد

فيديو

شاهد.. روبوت تسلا يهاجم مهندسًا في مصنع الشركة بتكساس

فيديو اعتذار وتوقيع .. تفاصيل عقد أحمد فتوح مع الزمالك / فيديوجراف

على رأسهم صلاح .. نجوم يحلمون بتحقيق أول لقب مع بلادهم هذا العام.. فيديوجراف

عملت حاجات كتير| إلهام شاهين تكشف سبب رشاقتها .. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ