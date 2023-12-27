ريمونتادا تاريخية.. مانشستر يونايتد يحقق فوزا صعبا أمام أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

عاد فريق مانشستر يونايتد الانجليزي من بعيد وحقق فوزا صعبا بعد ريمونتادا تاريخية على حساب نظيره أستون فيلا 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

تقدم أستون فيلا على في الشوط الأول من المباراة وكان صاحب الأفضلية الهجومية طوال الـ 45 دقيقة الأولى.

أحرز جون ماكجين الهدف الأول لصالح فريق أستون فيلا ضد مان يونايتد، في الدقيقة 21 من عمر أحداث الشوط الأول.

ثم عزز لياندير ديندونكير تقدم أستون فيلا أمام الشياطين الحمر بهدف ثانِ، في الدقيقة 26 من أحداث المباراة.

وفي الشوط الثاني، بدأ مانشستر يونايتد في تبادل الجانب الهجومي والسيطرة على مجريات الأمور أمام أستون فيلا، لتعديل الأوضاع والعودة في المباراة.

وأحرز جارناتشو الهدف الأول لصالح مانشستر يونايتد بعد تمريرة سحرية من راشفورد في الدقيقة 52، لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 59، سجل جارناتشو الهدف الأول لمان يونايتد بأسيست رائع من راشفورد، بالدقيقة 59 من أحداث الشوط الثاني، ثم سجل اللاعب نفسه هدف فريقه الثاني في الدقيقة 71، قبل أن يسجل الدنماركي راسموس هويلوند الهدف الثالث للشياطين الحمر في الدقيقة 82.