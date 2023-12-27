اللجنة الأولمبية: سننفذ قرار وزارة الرياضة بإيقاف اتحاد الفروسية

أكد شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية أن القرار الصادر من قبل وزارة الرياضة اليوم بإيقاف اتحاد الفروسية سيتم تنفيذه.



وقال العريان في تصريحات لبرنامج "في المساء مع قصواء" بقناة سي بي سي إن اللجنة الأولمبية ملتزمة بتنفيذ قرار وزارة الرياضة ،وجاري الآن الاجتماع من أجل إصدار القرارات بشكل رسمي وإعلانها وعلى رأسها موقف منصب رئيس اللجنة الأولمبية.

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي قراراً بإيقاف مجلس إدارة الاتحاد المصرى للفروسية برئاسة هشام حطب والمدير التنفيذى والمدير المالى للاتحاد؛ لحين انتهاء التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى الوقائع والمخالفات المالية التى شابت القائمين على الاتحاد، والتى تم رصدها من خلال لجان التفتيش بوزارة الشباب والرياضة والجهات الرقابية المعنية؛ بناء على أعمال التفتيش المالى والإدارى والقانوني التى تمت فى ضوء العديد من الشكاوى والبلاغات التى تلقتها الوزارة فى هذا الشأن.

ومن المقرر أن يتم التنسيق مع اللجنة الأوليمبية المصرية ومختلف الجهات والمؤسسات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المترتبة على هذا الشأن.

القرار باطل وغير قانوني

وفي المقابل ، أعلن اتحاد الفروسية في بيان رسمي رفضه لقرار وزارة الرياضة بإيقاف المجلس ، وأكد الاتحاد أن القرار باطل وغير قانوني .