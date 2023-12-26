اللجنة الأولمبية: إيقاف هشام حطب.. وياسر إدريس قائما بالأعمال

اجتمع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية فى جلستها الطارئة التى عقدت اليوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر 2023 بحضور أغلبية الأعضاء ومن ضمنهم هشام حطب رئيس مجلس ادارة اللجنة الاولمبية في البداية وبدأت الجلسة بعد خروجه لمناقشة مايخصه.



وفى ضوء قرار وزارة الشباب والرياضة والمتضمن إيقاف مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية برئاسة المهندس/ هشام حطب ، وإعمالاً للائحة اللجنة الأوليمبية المصرية وقانون الرياضة المصري رقم 71 لسنة 2017؛ قرر مجلس ادارة اللجنة الاولمبية إيقاف المهندس/ هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية لحين انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها أو انتهاء الدورة الأوليمبية.



كما تقرر تكليف نائب الرئيس المهندس/ ياسر إدريس بأعمال رئيس اللجنة ، واكد مجلس ادارة اللجنة الاولمبية المصرية ان جميع القرارات تمت بحضور تسعة اعضاء حضورياً وثلاثة اعضاء اون لاين بمجموع 12عضو من اصل 14 عضو ، وتمت اتخاذ القرارات بموافقة جميع الاعضاء الحاضرين بعدد 12عضو