خلصت.. شوبير يعلن مفاجأة مدوية عن صفقة الأهلي المنتظرة

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن آخر أخبار النادي الأهلي وصفقة عمر كمال عبد الواحد عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب شوبير: الأهلي خلص في عمر كمال وتهنئة إنفانتينو للأهلي وإراحة مروان عطية".



خضع عمر كمال عبد الواحد نجم نادي مودرن فيوتشر للفحوصات الطبية المطلوبة للاطمئنان عليه بعد عودته من أبو ظبي والمشاركة في بطولة السوبر المصري.

ويلتقي النادي الأهلي، فريق فيوتشر، يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب محمد بن زايد في الإمارات، في نهائي كأس السوبر المصري، وسط غيابات مؤثرة في الفريق الأحمر، أهمها الشناوي حارس المرمى الأول للأهلي ومنتخب مصر، وكذلك ياسر إبراهيم المدافع الدولي.