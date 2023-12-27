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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

متزوجة ولديها 3 أطفال|فرج عامر يكشف حقيقة إعجاب الحكمة الأمريكية توري بيتسو بـ«الشناوي»

صدى البلد

علّق الإعلامي فرج عامر على شائعات إعجاب الحكمة الأمريكية توري بيتسو بحارس مرمي النادي الأهلي محمد الشناوي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب فرج عامر: “توري بيتسو الحكمة الأمريكية التي حكمت آخر مباريات الأهلي أمام الفريق الياباني بطل آسيا علي الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية في السعودية اندهشت من  المواضيع والأخبار المفبركة والتي  تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، عن إعجابها بمحمد الشناوي حارس الأهلي العملاق، قالت إنها قالت للشناوي أنا شفتك في كأس العالم في روسيا مع المنتخب المصري لأنها كانت موجودة أثناء تلك البطولة”.

وأضاف: "وكانت حكمًا رابعًا في أول مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية أمام اتحاد جدة، وأنها في  المناسبتين السابقتين أعجبت بمستوي محمد الشناوي ولذلك سلّمت عليه وطبطبت علي كتفه وشجعته خلال آخر مباراة، وأنها حكم دولي ومتزوجة ولديها 3 أطفال وتعيش حياة سعيدة مع أسرتها ولا داعي للدخول في قصص ليس لها أساس وكلها من وحي الخيال".

المهندس فرج عامر الشناوي توري بيتسو مباريات الأهلى

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