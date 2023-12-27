عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوليفان يناقش مع مسئول إسرائيلي كبير المرحلة الانتقالية للحرب في غزة

جيك سوليفان
جيك سوليفان

أعلن مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، التقى مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال المسؤول إن سوليفان وديرمر ناقشا الجهود المبذولة لاستعادة الرهائن المتبقين في غزة.

كما بحثا الانتقال إلى مرحلة مختلفة من الحرب لزيادة التركيز على أهداف حماس ذات القيمة العالية، فضلًا عن التخطيط لليوم التالي للحرب بين إسرائيل وحماس، بما في ذلك الحكم والأمن في القطاع.

وكانت 244 طائرة نقل أمريكية و20 سفينة سلمت أكثر من 10 آلاف طن من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل منذ بداية الحرب.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، إنها قامت بمشتريات إضافية بقيمة 40 مليار شيكل (حوالي 2.8 مليار دولار) من أمريكا.

وحسب القناة الـ12 العبرية، فأن جميع خطوط إنتاج الصناعة العسكرية الإسرائيلية تعمل على مدار الساعة.

البيت الأبيض مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان جيك سوليفان إسرائيل وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي الامن القومي الامريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننشر نص اتهام أمن الدولة لمدير الكسب غير المشروع وآخرين بسبب معلومات سرية

الاثنين المقبل إجازة بالجهاز المصرفي بأمر البنك المركزي .. لهذا السبب

استبعاد الشناوي والشحات والونش من قائمة كأس الأمم..ولغز اختيار فيتوريا لـ عبدالله السعيد

تحرك عسكري عاجل من جيش الاحتلال للعثور على يحيي السنوار

وضع لها مخدر في العصير.. طالبة المطرية ضحية علاقة آثمة

رونالدو ينفرد بصدارة قائمة هدافي العالم في 2023

خلصت.. شوبير يعلن مفاجأة مدوية عن صفقة الأهلي المنتظرة

بفستان قصير.. شمس الكويتية تثير ضجة بإطلالة ملفتة

ترشيحاتنا

استشهاد 6 فلسطينيين جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية لمخيم نور شمس

بيان عاجل لـ أمريكا بشأن زيادة إيران تخصيب اليورانيوم

الوزراء: الأدوية والمستلزمات الطبية تكفي حتى منتصف 2024

أحمد أبو عبلة: العين الإماراتي حاول التعاقد معي بعد الأهلي ولكني رفضت

ما هي المسافة بين الصفوف في صلاة الجماعة؟ دار الإفتاء ترد

اليوم.. الحكم بإعدام المتهم بقـ تل زميلته في الشرقية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد مذهلة لتناول الحرنكش| تعرف عليها

«كيم جونج أون».. أصغر زعماء العالم وأشدهم التزامًا بالسرية|10 معلومات مدهشة حول حياته

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الأسود؟.. 10 فوائد تعرف عليها

مكشوف وملفت.. هنا شيحة تعيد نفس فستان المسلسل في حفل دير جيست

فيديو

شاهد.. روبوت تسلا يهاجم مهندسًا في مصنع الشركة بتكساس

فيديو اعتذار وتوقيع .. تفاصيل عقد أحمد فتوح مع الزمالك / فيديوجراف

على رأسهم صلاح .. نجوم يحلمون بتحقيق أول لقب مع بلادهم هذا العام.. فيديوجراف

عملت حاجات كتير| إلهام شاهين تكشف سبب رشاقتها .. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ