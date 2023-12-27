سوليفان يناقش مع مسئول إسرائيلي كبير المرحلة الانتقالية للحرب في غزة

أعلن مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، التقى مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال المسؤول إن سوليفان وديرمر ناقشا الجهود المبذولة لاستعادة الرهائن المتبقين في غزة.

كما بحثا الانتقال إلى مرحلة مختلفة من الحرب لزيادة التركيز على أهداف حماس ذات القيمة العالية، فضلًا عن التخطيط لليوم التالي للحرب بين إسرائيل وحماس، بما في ذلك الحكم والأمن في القطاع.

وكانت 244 طائرة نقل أمريكية و20 سفينة سلمت أكثر من 10 آلاف طن من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل منذ بداية الحرب.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، إنها قامت بمشتريات إضافية بقيمة 40 مليار شيكل (حوالي 2.8 مليار دولار) من أمريكا.

وحسب القناة الـ12 العبرية، فأن جميع خطوط إنتاج الصناعة العسكرية الإسرائيلية تعمل على مدار الساعة.