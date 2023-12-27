بسبب إمام عاشور| الزمالك يطالب بحقوق الرعاية.. وقرار منتظر من الاتحاد الدولي

ينتظر مسؤولو نادي الزمالك قرارا من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل الحصول على حق الرعاية في اللاعب إمام عاشور لاعب النادي الأهلي الحالي وميتلاند الدنماركي السابق.

امام عاشور

حقوق رعاية إمام عاشور

وتنص لائحة الانتقالات الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بأن في حالة انتقال أي لاعب خلال مدة عقده، يُدفع نسبة 5% من أي ثمن انتقال، لا يشمل مكافآت التدريب المدفوعة إلى ناديه السابق، وتوزيعها بواسطة النادي الجديد كحق رعاية "تضامن" على الأندية المتداخلة في تدريبه وتعليمه على مر السنوات.

الزمالك ينتظر قرار الاتحاد الدولي بشأن امام عاشور

وتعتبر نسبة الرعاية الخاصة بإمام عاشور تبدأ من عامه الثاني عشر حتى عامه الثالث والعشرين، بما يعني هذا الأمر بأنه يحق لكل الأندية التي مثَّلها اللاعب وكان مقيدا لديها بين سن 12 عاما وسن 23 عاما لها نسبة من حق الرعاية، بما فيها الأندية التي أعير لها.

هل طالب الزمالك حقوقة برعاية إمام من ميتلاند الدنماركي؟



الزمالك كان قد طلب من ميتلاند الدنماركي حقه في رعاية إمام عاشور إلا أن النادي الدنماركي ينتظر قرارا رسميا من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل مخاطبة الزمالك واشعاره بكافة تفاصيل هذا الأمر.

ويعتبر إمام عاشور أحد أهم لاعبي النادي الاهلي والدوري المصري في الوقت الحالي ونجح في تسجيل أهدافا في مختلف البطولات وبالتحديد في كأس ألعالم للأندية أمام اتحاد جدة ومن ثم هدف قاتل في مرمى سيراميكا كليوباترا والذي قاد الاهلي لنهائي كاس السوبر المصري لملاقاة فريق فيوتشر.

الاهلي

موعد مباراة الأهلى أمام مودرن فيوتشر فى نهائى السوبر

أغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة مارسيل كولر صفحة مباراة سيراميكا التي أقيمت مساء الاثنين في نصف نهائي كأس السوبر المصري والتي فاز بها المارد الأحمر بهدف دون رد من أجل الاستعداد لمواجهة مودرن فيوتشر في النهائي



وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال عقب الفوز على سيراميكا بهدف نظيف في نصف نهائي السوبر، بينما تأهل فيوتشر إلى النهائي عقب الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 14 / 13 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

يستعد فريق الأهلى لمواجهة نظيره مودرن فيوتشر في السابعة مساء الخميس المقبل على ستاد محمد بن زايد بدولة الامارات في نهائي كأس السوبر المصري.