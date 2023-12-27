عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصدر بالزمالك يكشف موقف محمد صبحي من الرحيل عن القلعة البيضاء

صدى البلد

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، موقف محمد صبحي حارس مرمى الزمالك من الإدارة.

وكتب عبر فيسبوك: “مصدر بالزمالك.. محمد صبحي يرفض الرحيل عن الزمالك ويتمسك بالاستمرار ويطلب الاعتذار للإدارة”. 

وأكد الإعلامي محمد فاروق، عن آخر تطورات ملف محمد صبحي ومصطفى الزناري ثنائي فريق الزمالك وإمكانية رحيلهما في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير المقبل.

 

وأكد الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" أن موقف صبحي والزناري مختلف تماماً عن موقف أحمد فتوح الذي وقع على عقود تجديده للزمالك لمدة 3 مواسم قادمة.

 

 

 

وأضاف :"مجلس الإدارة بالاتفاق مع الجهاز الفني، قرر في وقت سابق وقبل حدوث الأزمة وضع الثنائي بجانب عدد من اللاعبين الآخرين تحت التقييم لمعرفة مدى قدراتهم الفنية والبدنية على الاستمرار مع الزمالك في المواسم القادمة، خاصة أن الثنائي لم يظهرا بالمستوى المنتظر منهما".

 

أحمد حسن آخر تطورات أحمد فتوح الانتقالات الشتوية المقبلة حارس مرمى الزمالك محمد صبحي حارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نص اتهام مدير الكسب غير المشروع و6 آخرين بتلقي رشاوى وتسريب معلومات سرية

الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا جديدا من الفاسدين بوزارة التموين| تفاصيل

بعد توافر الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

تحذير من الأرصاد: 48 ساعة قاسية على مصر تبدأ اليوم

كيف تشتري السكر بنصف الثمن.. واحصل عليه بـ 12.5 جنيه من هنا

أسعار الذهب لجميع الأعيرة اليوم

عيار 21 الآن يسجل رقما خياليًا|تحرك صادم بأسعار الذهب لأول مرة بمصر

أمطار غزيرة ورعدية تضرب 6 محافظات.. والقاهرة بالمساء|الأرصاد تفجّر مفاجأة عن الطقس

ترشيحاتنا

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف عدة مواقع لحزب الله في الأراضي اللبنانية

مجلس جامعة المنيا يقر الخطة المستقبلية للمستشفيات الجامعية بإنشاء مدينة طبية متكاملة

أول صور من خطوبة فنانة شهيرة.. تفاصيل

مصدر بالزمالك يكشف موقف محمد صبحي من الرحيل عن القلعة البيضاء

مجلس الوحدة الاقتصادية: الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة جماعية وأبشع احتلال فى العالم

المحافظ: جهة رقابية تحقق في إزالة عزبة أبو قرن لتطوير القاهرة القديمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منخفض جوي يضرب البلاد وسقوط أمطار.. احذر من طقس الساعات القادمة

بسبب إمام عاشور| الزمالك يطالب بحقوق الرعاية.. وقرار منتظر من الاتحاد الدولي

إطلاق أسماء النجوم على ميادين وشوارع مصر.. محمود عبد العزيز بالعلمين.. عادل إمام على كوبرى بصلاح سالم

بـ410 آلاف جنيه في 8 محافظات وبالتقسيط المريح..موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي

فيديو

شاهد.. روبوت تسلا يهاجم مهندسًا في مصنع الشركة بتكساس

فيديو اعتذار وتوقيع .. تفاصيل عقد أحمد فتوح مع الزمالك / فيديوجراف

على رأسهم صلاح .. نجوم يحلمون بتحقيق أول لقب مع بلادهم هذا العام.. فيديوجراف

عملت حاجات كتير| إلهام شاهين تكشف سبب رشاقتها .. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ