مصدر بالزمالك يكشف موقف محمد صبحي من الرحيل عن القلعة البيضاء

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، موقف محمد صبحي حارس مرمى الزمالك من الإدارة.

وكتب عبر فيسبوك: “مصدر بالزمالك.. محمد صبحي يرفض الرحيل عن الزمالك ويتمسك بالاستمرار ويطلب الاعتذار للإدارة”.

وأكد الإعلامي محمد فاروق، عن آخر تطورات ملف محمد صبحي ومصطفى الزناري ثنائي فريق الزمالك وإمكانية رحيلهما في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير المقبل.

وأكد الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" أن موقف صبحي والزناري مختلف تماماً عن موقف أحمد فتوح الذي وقع على عقود تجديده للزمالك لمدة 3 مواسم قادمة.

وأضاف :"مجلس الإدارة بالاتفاق مع الجهاز الفني، قرر في وقت سابق وقبل حدوث الأزمة وضع الثنائي بجانب عدد من اللاعبين الآخرين تحت التقييم لمعرفة مدى قدراتهم الفنية والبدنية على الاستمرار مع الزمالك في المواسم القادمة، خاصة أن الثنائي لم يظهرا بالمستوى المنتظر منهما".