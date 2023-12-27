فتح آفاق التعاون في انتاج أبراج الكهرباء والصناعات المعدنية بين مصر والسعودية

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربى، ماجد سليمان النافع مدير عام مجموعة شركات "النافع" السعودية ووفد مرافق، جاء ذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استهل وزير الإنتاج الحربي اللقاء بالترحيب بالوفد السعودي، مستعرضاً الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، مشدداً على أن الدور الأساسي للوزارة يتمثل في تلبية مطالب القوات المسلحة من مختلف الذخائر والأسلحة والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة كما يتم الإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية.

وأشار الوزير إلى أن اللقاء استهدف مناقشة سبل فتح آفاق للتعاون المشترك في مجالات تصنيع أبراج الكهرباء والجلفنة والأسلاك والمحولات والصناعات المعدنية ومناقشة مدى إمكانية التعاون بين الجانبين لتسويق منتجات شركات الإنتاج الحربي بالسوق السعودية، مؤكداً على إيمان الوزارة بأهمية التكامل مع القطاع الخاص المحلي والعالمي في مجالات التصنيع المختلفة.

كما أكد على أن الإنتاج الحربي يعمل دائماً على تطوير المنتجات النمطية لشركاته إلى جانب إدخال منتجات جديدة وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع داخل الشركات التابعة، مشدداً على اعتزازه بالعلاقات الوطيدة والأواصر المتينة بين مصر والسعودية، معرباً عن تطلعه إلى تفعيل شراكة إستراتيجية مع مجموعة النافع" السعودية تحقق أهداف تصنيعية مشتركة.

من جانبه أعرب ماجد النافع مدير عام مجموعة شركات النافع السعودية عن خالص تهانيه للأشقاء بمصر بمناسبة العرس الديمقراطي الخاص بالانتخابات الرئاسية 2024، معرباً عن تمنياته بإستمرار نجاح مسيرة البناء والتنمية بالدولة المصرية، لافتاً إلى أن المجموعة تتواجد في السوق السعودية منذ حوالي 45 عاماً، مشيراً إلى أن شركات مجموعة "النافع" تتخصص في (تجارة الحديد والمعادن بأنواعها، الصناعات المعدنية الثقيلة، المقاولات في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، الصناعات الغذائية).

وأكد مدير عام المجموعة السعودية على أن العلاقات بين الجانبين عميقة ومتينة منذ قديم الأزل على مختلف الأصعدة، مضيفاً أنه يوجد تفاهم متبادل بشأن ضرورة دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام في المجالات الصناعية والاقتصادية المختلفة، مشيداً بالدور الهام الذي تلعبه وزارة الإنتاج الحربي لدعم وتشجيع الاستثمار في مصر، مشيراً إلى اهتمام مجموعته بالمشاركة فى فرص الاستثمار الواعدة بالسوق المصرية وتعزيز الشراكة مع الجانب المصري وخاصةً وزارة الإنتاج الحربي لما تمتلكه من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية وبحثية كبيرة.

بدوره صرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أنه تم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات التي تربط بين مصر والسعودية والتطور النوعي الكبير الذي تشهده العلاقة بين البلدين خلال السنوات الأخيرة في عدة قطاعات رئيسية، وخاصةً من جانب وزارة الإنتاج الحربي والذي تمثل في توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وهيئة الصناعات العسكرية السعودية ضمن فعاليات معرض الصناعات الدفاعية والذي عُقد بمصر خلال المدة من 4- 7/ 12 /2023.

حضر اللقاء كل من المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير محمد بكر المستشار الإعلامي للوزير والمهندس مصطفى عامر رئيس القطاعات الفنية بالهيئة والمحاسب سيد القرطبي رئيس قطاعات التسويق والمبيعات والمهندس أمجد فريد رئيس قطاع التعاون الدولي والمهندس محمد العشماوي رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي) والمهندس جهاد سعيد رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي) والمهندس عزت عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) و إبراهيم محمد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.