جامعة الوادى الجديد تستقبل وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) بمصر

استقبل الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) بمصر، وذلك لوضع الإطار التنفيذي للمشروع المزمع تنفيذه مع جامعة الوادي الجديد.

وأكد رئيس الجامعة، أن هذه الزيارة تأتي استكمالًا للزيارات السابقة والتى تستهدف اختيار أنسب المواقع لتنفيذ المشروعات المتعلقة بمجالات الزراعة والري مؤكدًا على تقديم كافة التيسيرات لبدء التنفيذ الفعلي لمشروعات التنمية الزراعية بالتنسيق مع كلية الزراعة بالجامعة .

وقال رئيس الجامعة ، إن الوفد قام بزيارة لعدد من المناطق بمركز الداخلة للتعرف على المشكلات التى تواجه المزارعين فى المياه والتربة ووضع أنسب الطرق للعلاج بالإضافة إلى تفقد الوفد لعدد من منشآت الجامعة الجديدة.