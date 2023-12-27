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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

منخفض جوي يضرب البلاد وسقوط أمطار.. احذر من طقس الساعات القادمة

الارصاد
الارصاد

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية فى بيان لها من منخفض جوى متعمق فى طبقات الجو العليا يضرب البلاد اليوم، ويؤدى إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد وتمتد إلى القاهرة الكبرى ومناطق من شمال الصعيد.

الارصاد 


منخفض جوي والأرصاد تحذر 
 

وتوقعت الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.


سقوط الأمطار 
 

وكشفت خرائط الطقس عن سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد، على فترات متقطعة.
وتتوافر فرص سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة مطروح ومناطق من جنوب الوجه البحري، وتمتد مساءً إلى مناطق من القاهرة الكبري، وتكون خفيفة على مدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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نشاط الرياح 
 

ورصدت الأقمار الصناعية نشاطا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
ونصح خبراء الأرصاد بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة فى الصباح الباكر أو ساعات الليل المتأخر، والابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء، وألواح الإعلانات المعدنية، والمبانى المتهالكة، وضرورة القيادة بهدوء تام خلال سقوط الأمطار.


حالة البحرين


بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، وارتفاع الأمواج من 1 متر إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.
وعن حالة البحر الأحمر، تكون من معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

الارصاد 


درجات الحرارة اليوم 
 

بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
القاهرة 21 16
العاصمة الإدارية 21 14
6 أكتوبر 21 14
بنها 21 16
دمنهور 22 14
وادى النطرون 22 13
كفر الشيخ 21 15
المنصورة 21 15
الزقازيق 21 15
شبين الكوم 22 16
طنطا 21 15
دمياط 21 14
بورسعيد 22 15
الإسماعيلية 22 13
السويس 23 15
العريش 22 12
رفح 22 11
رأس سدر 26 15
نخل 20 06
كاترين 16 04
الطور 23 14
طابا 22 14
شرم الشيخ 27 18
الإسكندرية 20 13
العلمين 22 14
مطروح 20 12
السلوم 20 11
سيوة 21 13
رأس غارب 26 15
الغردقة 26 16
سفاجا 27 16
مرسى علم 27 17
شلاتين 27 20
حلايب 25 21
أبورماد 27 21
رأس حدربة 27 22
الفيوم 22 12
بنى سويف 22 11
المنيا 22 11
أسيوط 22 10
سوهاج 23 11
قنا 24 12
الأقصر 25 12
أسوان 26 13
الوادى الجديد 25 08
أبوسمبل 24 13

منخفض جوي والأرصاد تحذر منخفض جوى الأرصاد سقوط الأمطار نشاط الرياح حالة البحرين درجات الحرارة اليوم

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