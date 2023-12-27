هشام آمنة: 410,3 مليون جنيه حجم مبيعات مبادرة «سند الخير»

تلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريراً من القطاعات المعنية بالوزارة حول متابعة مبادرة "سند الخير" على مدار 85 أسبوعاً منذ إطلاق وزارة التنمية المحلية للمبادرة فى 31 مارس 2022، وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى فى عدد من المحافظات، لمواجهة غلاء الأسعار، ومساعدة المواطن المصرى فى الحصول على سلع غذائية ذات جودة وبأسعار مخفضة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن السيطرة على أسعار السلع الغذائية للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية، وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لها بأسعار مخفضة.

وأكد اللواء هشام آمنة إقبال المواطنين على شراء السلع المقدمة من خلال مبادرة “سند الخير”، حيث حققت حجم مبيعات يصل إلى 410,3 مليون جنيه منذ انطلاقها وحتى الأسبوع الـ85، حيث يصل عدد السلع الأساسية المقدمة للمواطنين إلى 37 نوعاً من بينها “لحوم، دواجن ، أسماك، بقوليات، تمور، سوداني، أرز ، مكرونة ، زيوت.......”.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى تنوع حركة البيع بين السلع المعروضة من خلال المبادرة، ليصل حجم المبيعات في أسبوعها الـ85 إلى 3,8 مليون جنيه، لافتاً إلى أن المبادرة تعمل على قدم وساق لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها في الأسواق مستهدفة الوصول الى المواطنين بالأحياء الشعبية وكذا المناطق والقرى الأكثر احتياجاً لخدمة محدودي الدخل، فضلاً عن المساهمة فى خلق فرص عمل للشباب بما ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث يعمل على كل سيارة 3 من الشباب.

وقال إن مبادرة "سند الخير" انتشرت وتواجدت خلال أسبوعها الـ 85 بمختلف القرى والأحياء في 16 المحافظات بما يصل إلى 100 سيارة موزعة لتغطى أكبر قدر من المناطق الشعبية والأكثر احتياجا.

وأضاف أن عدد السيارات فى كل من محافظات القاهرة وبنى سويف والمنوفية بلغ 30 سيارة، بواقع 10 سيارات فى كل محافظة على حدة، و8 سيارات فى كل من محافظات الجيزة والقليوبية والدقهلية والإسماعيلية، و7 سيارات فى كل من محافظتى الغربية وكفر الشيخ، و5 سيارات لكل من محافظتى أسيوط والبحيرة، و4 سيارات لكل من محافظتى قنا والمنيا، و3 سيارات بمحافظة جنوب سيناء، و2 سيارة بمحافظة أسوان، وسيارة واحدة بمحافظة الأقصر، لافتاً إلى أن المبادرة تساهم أيضاً فى توفير فرص عمل للشباب، حيث يعمل على كل سيارة 3 من الشباب.

ووجه اللواء هشام آمنة فريق عمل المبادرة بالمتابعة المستمرة لتوافر السلع الغذائية المعروضة للمواطنين في السيارات، والتأكد من الأسعار بأن تكون مخفضة وأقل من مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح من 20% الى 25%، ولا تقل عنها في جودتها، وحديثة التعئبة والإنتاج.

وأكد دعمه الكامل لاستكمال نجاح وضمان استمرارية مبادرة “سند الخير” في تحقيق أهدافها بتخفيض أسعار السلع الغذائية والتي تصب في صالح المواطن وتلبية احتياجاته، والمساهمة في ضغط حالة التضخم التي يعاني منها الاقتصاد المصري كما تعاني منه دول العالم إثر الأزمات العالمية المتتالية.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن هناك اجتماعات ومتابعة دورية لرئيس الوزراء للتأكد من توافر السلع الاستراتيجية، ولضمان عدم نقص أية سلعة لتلبية احتياجات المواطنين تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، خاصة البسطاء والأكثر احتياجاً، والتخفيف عن محدودي الدخل والرقابة المستمرة علي الأسواق، وزيادة المنافذ الثابتة والمتحركة والمعارض والشوادر على مستوى جميع المحافظات وتوفير كل الدعم للمبادرات المجتمعية والشبابية في هذا الشأن.

ولفت إلى أن هناك متابعة وتواجدا يوميا للمحافظين وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظات لمتابعة تنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع وأيضا المبادرات الهامة لتوفير السلع الغذائية (كسند الخير)، والتأكد من استقرار حركة الأسواق وتوافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة على أرض الواقع ووجود عروض مميزة وحقيقية للمواطنين.

وذكر وزير التنمية المحلية أنه تم التنسيق مع المحافظين والجهات التنفيذية بالمحافظات لمساعدة مبادرة سند الخير في تحقيق أهدافها المنشودة والتعاون مع منسقى المبادرة في المحافظات المستهدفة.

ونوه إلى أن المبادرة لاقت قبولاً كبيراً من جانب المواطنين على مدار الـ85 أسبوعاً فى ظل التعاون الكبير مع مؤسسات المجتمع المدنى لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بجانب أيضا المشاركة الفعالة لها فى جميع المناسبات "رمضان والأعياد"، ويأتي ذلك فى إطار جهود الوزارة لتخفيف العبء على المواطنين والوصول إليهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.