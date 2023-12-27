بعد رؤيته كابوسا مفزعا.. جندي صهيوني يفتح النار على زملائه| تفاصيل

كشفت وسائل إعلام عبرية، حجم الصدمة التي يعيشها جنود الاحتلال الصهيوني مما شاهدوه في معارك غزة، وما وقع لهم من قتل وتدمير على أيدي المقاومة الفلسطينية.

وذكرت الصحف العبرية أن حجم ما يحدث للجنود كبير، فبعضهم يتبول على نفسه، وبعضهم يمشي تائها.

واليوم كشفت القناة 12 العبرية، أن جنديا من لواء المظليين العائدين من غزة أطلق النار على زملائه بعد استيقاظه من كابوس مفزع في الليل، وعلى إثر إطلاقه النار أصاب زملاءه بإصابات متفاوتة.



وذكرت القناة 12 أن حادثة الجندي حولت للتحقيق بوزارة الدفاع، وتقرر عدم التحقيق معه نظرا لوضعه الصحي الحالي ومروره بأزمة نفسية حادة.

