45 فيلما.. تفاصيل مهرجان بانوراما الفيلم الأوروبي

تنطلق فعاليات مهرجان بانوراما الفيلم الأوروبي، في دورته الـ 16، التي تقام في الفترة من 11 الى 20 يناير المقبل، في سينما زاوية وسينما الزمالك.

وتضم هذه الدورة أكثر من 45 فيلمًا، يندرجوا تحت 8 أقسام، وتتنوع الأفلام بين روائي ووثائقي وعروض استيعادية، وبجانب برنامج الأفلام، يضم البرنامج الموازي نقاشات وندوات وورش.

القسم الأول هو أحداث وشخصيات، يحكي قصص تحرّكها شخصيات تنكشف آلياتها الداخلية المُعقّدة أمام أعيننا، وتضم الأفلام التالية: عائشة، أبولينيا، لا تتوقع الكثير من نهاية العالم، عصابات، ليلة أمورية الأخيرة، أيام مثالية، بيترك- وحيدا في مواجهة الدولة.

أما القسم الثاني يسمى شباب مُمزّق، ويقدم قصص شباب يتعرف على صعوبات ومحن العالم للمرة الأولى، ويضم الأفلام التالية نادي الصفر، بنت، عالم البنات، كيفية ممارسة الجنس، أنا قبطان، بلاد ضائعة، عدواني.

ويضم القسم الثالث الذي يحمل اسم انجذاب غريزي، أفلام تحكي عن الانجذاب العميق الذي يأتي بلا سابق إنذار ليضع أبطال القصص في مواقف غير عادية، ويقدم أفلام بلاك بيرد بلاك بيرد بلاك بيري، أوراق شجر متساقطة، غراميات ليف س، البطيء، الابتهاج.

بانوراما الفيلم الأوروبي

ويأتي القسم الرابع تحت اسم مواد خام، والذي يتناول الحياة الأخرى للقطات صوّرها صانعو أفلام في الماضي والحاضر، ويضم أفلام وقال الملك يالها من اله رائعة، بين الثورات، وداعًا طبريا، سينما المقاومة- مشاهد من شرائط لابودفيتش، الرقص على حافة البركان، عدم الانحياز- مشاهد من بكرات لابودفيتش، غرفة رقم 999.

أما القسم الخامس فهو بعنوان عالم خفي مرئي، وهو يعرض قصص عوالم خفتها كشفتها آلة الاستعمار الرأسمالي، وتضم افلام لا كيميرا، سالم، نذير، سامسرا، المدفوعون، الوحش، أحلام سعيدة، سماء بيضاء بلاستيكية.

ويأتي القسم السادس بعنوان سياسات اجتماعية، وهو يقدم مساحات مشتركة تُحيي تشابك الاجتماعيات والسياسة، ويضم أفلام دع النهر يتدفق، على قارب أدامان، غرفة المدرسين، جسمنا، أختية الساونا، شجرة البلوط العجوز.

أما عن القسم السابع والذي يحمل عنوان العائلة، فهو يتضمن أفلام رسوم مُتحركة للكبار والصغار، ويضم فيلمين هما كلب سلوقي، ليندا تريد دجاجًا.

وأخيرا القسم الثامن أكي كاوريسماكي، وهو القسم الذي يقدم مجموعة من عروض استعدادية لبعض من أعمال المخرج الفنلندي أكي كاوريسماكي البارزة، وهم: اريال، اتحاد الكاماري، رعاة بقر ليننجرادإلى أمريكا، رجل بلا ماضي، فتاة مصنع أعواد الثقاب.

بانوراما الفيلم الأوروبي

بانوراما الفيلم الأوروبي

بانوراما الفيلم الأوروبي

بانوراما الفيلم الأوروبي

بانوراما الفيلم الأوروبي

بانوراما الفيلم الأوروبي

بانوراما الفيلم الأوروبي