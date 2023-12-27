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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد إثارته للجدل.. البراعم الحمراء يحقق نسبة مشاهدة قياسية ومنتجه يرد

ابطال مسلسل البراعم
ابطال مسلسل البراعم الحمراء

حصدت الحلقة الثانية من مسلسل البراعم الحمراء نسبة مشاهدة عالية ، وذلك بعد الضجة التي أثارها العمل في حلقته الأولي . 

وحققت الحلقة الثانية من البراعم الحمراء مليون مشاهدة في غضون ساعة من طرحها . 

وأكد منتج مسلسل البراعم الحمراء أن الضجة التي أثارها العمل والشكاوي التي تقدم بها بعض الأشخاص ضده ربما تكون في صالحه . 

 

وتعرض مسلسل “البراعم الحمراء” إلي انتقادات عنيفة، بسبب ادعاءات ضد المسلسل بأنه يسيء لطائفة إسلامية ضمن أحداثه، أدت الي قيام أحد المستشفيات التي يتم تصوير عدد كبير من المشاهد فيها بإلغاء تصريح التصوير. 

وتقدم عدد من المواطنين بشكوى ضد مسلسل “البراعم الحمراء”، إلي هيئة الرقابة بتركيا. 

بعد قرار إذاعة الحلقة الثانية.. القصة الكاملة لأزمة المسلسل التركي البراعم الحمراء

ماجدة خير الله: بطن الحوت الأفضل 2023 l خاص

تدور أحداث مسلسل "البراعم الحمراء" حول لقاء القدر بين ليفانت، وهو طبيب مثالي، ومريم، وهي عاملة منزلية تعيش بين عائلة تحمل قيم محافظة. تأتي سيناريوهات الحياة لتجمع بينهما رغم اختلافهما المطلق.

ليفانت هو طبيب جراح ناجح، يتمتع بشخصية قوية واثقة من نفسها. وهو متزوج من امرأة جميلة، لكن علاقتهما ليست مستقرة. مريم هي فتاة بسيطة، تعيش مع عائلة زوجها التي تعاني من مشاكل مالية. وهي تحلم بالعيش حياة أفضل.

يلتقي ليفانت ومريم في ظروف غامضة، وينشأ بينهما شعور قوي من الإعجاب. لكنهما يحاولان إخفاء مشاعرهما عن بعضهما البعض، بسبب اختلاف خلفيتهما الاجتماعية.

تتصاعد الأحداث، ويواجه ليفانت ومريم العديد من التحديات والصعوبات. لكن حبهما ينمو يومًا بعد يوم، ويقرران مواجهة العالم معاً.

يشارك في بطولة المسلسل الممثل التركي أوزجان دينيز في دور ليفانت، والممثلة التركية أوزغو نامال في دور مريم. كما يشارك في البطولة الممثل التركي مارت يازيجي أوغلو.

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