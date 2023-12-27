للنهوض بإنتاجية محصول القمح.. برنامج تدريبي بالمركزي لبحوث الحشائش لمكافحة "الزمير"

نظم المعمل المركزى لبحوث الحشائش برنامج تدريبى بمشاركة ٣٣٨ متدربا من المهندسين الزراعيين علي مكافحة حشيشة الزمير فى القمح خلال شهر ديسمبر 2023.

جرى تنظيم البرنامج بناء على توجهات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى وطبقاً لتعليمات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وتحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم وكيل المركز لشئون الإرشاد والتدريب وبالتعاون مع الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى.

وقال الدكتور عبده عبيد مدير المعمل المركزى لبحوث الحشائش، إن المعمل المركزى لبحوث الحشائش نظم البرنامج التدريبى لمدة يوم واحد تحت عنوان " اليوم الكامل للزمير " خلال الفترة من 10- 27 ديسمبر 2023 فى عدد 22 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأشار عبيد إلى أن هذا البرنامج يأتى فى إطار البرنامج التدريبي للمعمل خلال الموسم 2023/ 2024 وإستمراراً لتنفيذ الدور التوعوى والإرشادى للنهوض بإنتاجية محصول القمح من خلال التعرف على حشيشة الزمير التى تعتبر من أخطر الحشائش التى تنمو فى حقول القمح وكيفية مكافحتها.

حضر التدريب عدد 338 متدربا من المهندسين الزراعيين بالإرشاد والمكافحة وإخصائى محصول القمح.

وأضاف الدكتور عادل أحمد عمران وكيل المعمل لشئون الإرشاد والتدريب أنه حاضر فى هذا البرنامج مجموعة متخصصة ومتميزة من الأساتذة والباحثين بالمعمل المركزى لبحوث الحشائش.

وقال الدكتور عمران إن البرنامج التدريبى تناول موضوعات عدة هي:-

- أهم الحشائش المنتشرة فى محصول القمح وتقسيماتها وخسائرها لمحصول القمح مع شرح كامل عن حشيشة الزمير من حيث خطورتها والخسائر التى تحدثها لمحصول القمح.

- كيفية مكافحة الحشائش فى محصول القمح والإحتياطات الواجب مراعاتها عند رش مبيدات الحشائش.

- شرح عملى لحشيشة الزمير وكيفية التفريق بينها وبين نباتات القمح والحشائش النجيلية الاخرى فى جميع مراحل النمو مع عرض عينات نباتية لحشيشة الزمير والحشائش النجيلية الاخرى.

ويعد محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية المهمة في مصر والذى تواليه الدولة رعاية خاصة ، ويعول عليه المزارعين الكثير في تحقيق إنتاجية عالية تساهم في تنمية الاقتصاد المحلي، غير أن حشيشة الزمير والتى تعرف لدى المزارعين بالسابوس وتعتبر من أخطر الحشائش التي تنمو في حقول القمح وتؤدي في حالة انتشارها بصورة وبائية وعدم مكافحتها إلى تناقص كبير في المحصول قد يصل إلى 35 % أو أكثر ويرجع هذا لمنافستها الشديدة لنباتات القمح.