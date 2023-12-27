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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أسامة السعيد: إيجاد حلول سياسية بغزة أبرز الأولويات في القمة المصرية الأردنية

الرئيس السيسي والعاهل
الرئيس السيسي والعاهل الأردني

كشف الدكتور أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة الأخبار، دلالات زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لمصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي وعقد جلسة مباحثات معه .

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وقال “السعيد”، في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز”، "الوضع في قطاع غزة له الأولوية في القمة المصرية الأردنية، والمضي قدما في إيجاد حلول سياسية تنهي الصراع وتتوصل لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمة القدس".

وأضاف أسامة السعيد :" الزعيمان أكدا رفضهما لأي محاولات لدفع سكان غزة للتهجير القسري تجاه مصر أو دفع أهالي الضفة للتهجير قسرا إلى الأردن، واعتبرت القيادتان أن هذا يعتبر خطا أحمر".

وتابع أسامة السعيد "المشاورات الدائمة بين القاهرة وعمان هي مشاورات تكتسب أهمية خاصة نظرا للعلاقات العميقة بين البلدين والتوافق في الرأي بين القيادتين والاهتمامات المشتركة التي تتضاعف نتيجة الأزمة الحالية في غزة".

وذكر أن مصر والأردن لديهما من المقومات ما يؤهلهما ليكون لهما دور حيوي في السيطرة على الأوضاع في البحر الأحمر وباب المندب، ومنذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على غزة تدرك القاهرة وعمان أبعاد هذا العدوان، فهذا الإدراك المبكر العميق ساهم في كشف هذه الأهداف وتنبيه العالم لها.

السعيد مصر السيسي الأردن اخبار التوك شو

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